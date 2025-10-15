ВОША ДИРЕКТНО У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Новосађани имали среће на жребу
Фудбалери Војводине неће играти утакмицу шеснаестине финала Купа Србије.
Црвено-бели ће директно проћи у следећу рунду јер су на жребу добили за ривала ФК Младост ГАТ из Новог Сада, који је иступио из такмичења.
Уочи жреба, саопштено је да ће клуб који извуче Младост ГАТ проћи директно у наредну рунду, а то ће бити – Војводина.
Мечеви шеснаестине финала Купа Србије на програму су 29. октобра.
Фудбалери Црвене звезде бране трофеј. Финале Купа Србије заказано је за 13. мај 2026. године.
Парови шеснаестине финала Купа Србије
Графичар – ТСЦ
Вождовац – Јединство Уб
Трајал – Напредак
Слован – Црвена звезда
ОФК Вршац – Текстилац
Слобода Ужице – Раднички Ниш
Радник Сурдулица – ИМТ
Јавор Ивањица – Железничар Панчево
Мачва – Партизан
Дубочица – Младост Лучани
Мокра гора – Спартак Суботица
Нафтагас Елемир – Нови Пазар
Земун – Раднички Крагујевац
Будућност Добановци – ОФК Београд
Младост ГАТ – Војводина