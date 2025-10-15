У ПЕТАК, 17. ОКТОБРА ДВА САТА БЕЗ САОБРАЋАЈА ОД БАНСТОЛА ДО ПЕТРОВАРАДИНА Разлог је Међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“
15.10.2025. 15:02 15:47
Коментари (0)
Полицијска управа у Новом Саду обавештава јавност да ће, у петак, 17. октобра 2025, у интервалу од 15,30 до 17,30 часова, због Међународне бициклистичке „Трке кроз Србију“, бити привремено обустављен саобраћај од Банстола до Петроварадина.
Саобраћај ће, у наведеном периоду, бити потпуно обустављен на деоници од Банстола до раскрснице улица Рачког и Прерадовићеве у Петроварадину, као и од ове раскрснице до ЈП „Војводинашуме“, односно до Прерадовићеве 2.
То је саопштила Полицијска управа у Новом Саду.