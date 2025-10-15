overcast clouds
15.10.2025.
Нови Сад
У ПЕТАК, 17. ОКТОБРА ДВА САТА БЕЗ САОБРАЋАЈА ОД БАНСТОЛА ДО ПЕТРОВАРАДИНА Разлог је Међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
s
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Zabava

Полицијска управа у Новом Саду обавештава јавност да ће, у петак, 17. октобра 2025, у интервалу од 15,30 до 17,30 часова, због Међународне бициклистичке „Трке кроз Србију“, бити привремено обустављен саобраћај од Банстола до Петроварадина.

Саобраћај ће, у наведеном периоду, бити потпуно обустављен на деоници од Банстола до раскрснице улица Рачког и Прерадовићеве у Петроварадину, као и од ове раскрснице до ЈП „Војводинашуме“, односно до Прерадовићеве 2. 

То је саопштила Полицијска управа у Новом Саду.

банстол петроварадин саобраћај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
