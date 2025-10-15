overcast clouds
15.10.2025.
Нови Сад
Сахране за четвртак, 16. октобар

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:

Нада Ђуре Радаковић (1953) у 10.30

Душица Жарка Савин (1935) у 11.15

Мара Бранка Дракулић –урна– (1936) у 11.15

Антон Крсте Упчев (1944) у 12.00

Славица Благоје Милошевић (1956) у 12.45

Иван Бранка Јанковић (1955) у 13.30

Петар Слободана Шијан –испраћај– (1966) у 14.15

Марија Иштвана Јокић (1951) у 15.00

Ново гробље, Петроварадин

Никола Стјепана Шпехар (1950) у 13.00

Централно гробље, Футог

Дане Николе Омчикус (1947) у 13.00

Гробље у Каћу

Евица Драгутина Лончар (1961) у 15.00

Католичко гробље, Руменка

Ана Јана Миладинов (1942) у 15.00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
