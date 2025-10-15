Сахране за четвртак, 16. октобар
15.10.2025. 14:24 14:30
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Нада Ђуре Радаковић (1953) у 10.30
Душица Жарка Савин (1935) у 11.15
Мара Бранка Дракулић –урна– (1936) у 11.15
Антон Крсте Упчев (1944) у 12.00
Славица Благоје Милошевић (1956) у 12.45
Иван Бранка Јанковић (1955) у 13.30
Петар Слободана Шијан –испраћај– (1966) у 14.15
Марија Иштвана Јокић (1951) у 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Никола Стјепана Шпехар (1950) у 13.00
Централно гробље, Футог
Дане Николе Омчикус (1947) у 13.00
Гробље у Каћу
Евица Драгутина Лончар (1961) у 15.00
Католичко гробље, Руменка
Ана Јана Миладинов (1942) у 15.00