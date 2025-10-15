„ОРЛОВИМА“ НЕЋЕ БИТИ ЛАКО У ЕНГЛЕСКОЈ: Упркос обезбеђеном СП, Тухел најавио јуриш на победе у преостала два меча
Селектор фудбалске репрезентације Енглеске Томас Тухел изјавио је да његов тим жели квалификације за Светско првенство 2026. да заврши са свих осам победа.
Фудбалери Енглеске су обезбедили пласман на СП 2026. два кола пре краја квалификација. Енглеска је у уторак у гостима победила Летонију 5:0 у мечу групе К квалификација за СП 2026.
Енглеска је прва у групи К са 18 бодова, док је Албанија друга са 11. Србија је трећа са 10 бодова, Летонија има пет, док је Андора последња са једним бодом.
– Имали смо шест утакмица у групи и победили смо на свих шест, а нисмо примили ниједан гол. Ово је посебан тренутак. Подигли смо ниво игре на последња два окупљања – изјавио је Тухел, пренели су британски медији.
Енглеска ће до краја квалификација за СП 2026. одиграти још два меча, против Србије и Албаније. Енглеска ће 13. новембра у Лондону дочекати Србију, а три дана касније гостоваће Албанији.
– Сада када знамо да смо се квалификовали, нисам сигуран да ли ће промене у тиму нешто да промене. Ово је заиста посебан тренутак, не дешава се сваког дана да се квалификујемо на СП, а ми смо то успели – додао је селектор Енглеске.
Он је потом похвалио капитена Енглеске Харија Кејна, који је постигао два гола на утакмици против Летоније.
– Кејн је рекао да ће сви да буду спремни да наставе овако и у новембру. Можда ће нам то пружити прилику да испробамо неке ствари, али остаћемо конкурентни и желимо да победимо и на две преостале утакмице. Дугујемо то себи и нашим навијачима. Морамо да наставимо даље, јер оно што градимо је драгоцено. И наставићемо да градимо – истакао је Тухел.
Немачки тренер је истакао да је важно да национални тим има подршку навијача.
– Дошли су у Ригу и подршка у Србији била је бриљантна. Подршка је била бриљантна и сви смо сигурни да ће тако бити и на СП. То нам је потребно. Велику разлику прави, ако изађеш на терен као играч или као тренер и видиш да навијачи подржавају екипу и певају. То је такође део онога што радимо. Желимо да их учинимо поносним, желимо да их усрећимо – рекао је Тухел.