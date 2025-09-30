ПРОТИВ АЛБАНИЈЕ СА 20 ОДСТО МАЊЕ НАВИЈАЧА: УЕФА казнила ФСС због пропуста на мечу са Енглеском
УЕФА је казнила Србију са 80.000 швајцарских франака, али то није све.
Против Албаније ће на трибинама морати да буде 20 одсто мање навијача. То практично значи да ће на трибинама моћи да буде 6.500 гледалаца.
Истовремено уз казну, ЕУФА је утврдила и обавезу ФСС да начини о јасан план сузбијања потенцијалних проблема у предстојећем мечу са Албанијом.
Како пише Спортклиб, у организацији меча са Енглеском начињено је неколико пропуста. Делегат, Чех Емил Убиас, евидентирао је све до последњег детаља, због чега се ових дана све гласније помињала и потенцијално знатно драстичнија казна, условно избацивање репрезентације Србије из такмичења у организацији ФИФА.
Нереди на трибинама, неприхватљиви симболи, неприкладна, хомофобна и увредљива скандирања, звиждуци химни Енглеске, затворени пролази – свега је било на трибинама стадиона „Рајко Митић“.
Србија и Албанија, уместо у Београду, играће 11. октобра на лесковачком стадиону „Дубочица“. „Орлове“ три дана касније очекује гостовање Андори.