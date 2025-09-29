ЈОКИЋ НЕ РАЗМИШЉА О ПРОДУЖЕТКУ УГОВОРА Ово му је план!
29.09.2025. 21:45 21:51
Не размишљам о продужетку уговора, то долази природно.
Мој план је да будем са Нагетсима заувек", рекао је кошаркаш Денвера Никола Јокић на почетку припрема за нову НБА сезону.
Троструки МВП лиге има уговор до 2028. године и спрема се за 11. сезону у најјачем такмичењу.
"Брзо је прошло. Када сам дошао гледао сам друге како закуцавају и играју пребрзо за мене. Пронашао сам начин како да останем у лиги оволико дуго. Видећемо колико ми је још остало", поручио је 30-годишњи Јокић.