ЗА ЈОКИЋА НЕМА ВИШЕ ИЗГОВОРА: У Денверу очекују други шампионски прстен
Ближи се почетак нове сезоне у НБА лиги, најјачој на свету.
У екипи српског центра Николе Јокића, Денвер Нагетсима, дошло је у међувремену до великих промена, а у Америци су већ почела предвиђања по медији када је реч о освајању шампионског прстена.
Тако се „Денвер Пост“ бавио тиме нагласивши да клуб из Колорада у нову сезону улази без права на изговоре јер је коначно добио све што му је потребно за нови шампионски поход.
Нагетси су до сада једном подигли трофеј, у сезони 2022/23, када их је до историјске титуле предводио Никола Јокић.
Ипак, очекивана доминација после титуле није уследила. Две сезоне заредом Денвер је испадало у раним фазама плеј-офа, а као главни проблем наводила се недовољна подршка остатка тима Јокићу.
Ситуација је сада битно другачија. Током лета у Денверу је дошло до великих промена – Мајкл Портер Џуниор више није део екипе, а без посла је остао и дугогодишњи тренер Мајк Мелоун. Клуб је, међутим, реаговао на тржишту и довео појачања која би требало да елиминишу све слабости из претходних сезона.
– Денвер је трејдовима и куповином добио све што му је требало за поход на нову титулу. Јокић сада у ростеру има чак пет играча, који се поред њега налазе међу 100 најбољих у лиги. Нема више изговора за Денвер и Јокића да не освоје титулу – стоји у тексту Денвер Поста.
Прва такмичарска утакмица за Нагетсе долази 21. октобра, када ће Јокић и саиграчи кренути у нову битку за прстен.