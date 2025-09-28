OТВОРЕН 15. ФЕСТИВАЛ ХОРСКОГ ПЕВАЊА "КАРПАТИ" Врбас уме да брине о својој култури
У Врбасу је синоћ отворен 15. Фестивал хорског певања "Карпати" које организује КУД "Карпати" из Врбаса.
Манифестацију је отворио председник општине Врбас Милан Глушац, који је истакао да Фестивал Хорског певања потврђује да је Врбас град који уме да брине о својој култури, да је обнавља и преноси.
- Од античких времена, од Хомера и Аристотела до данас, хор је глас народа. Глас целе заједнице. Рилке је рекао да певање није пуки излив осећања, већ начин постојања — звучни облик заједничког духа. Хор је песма уједињености, повезаности и саборности. Фестивал Карпати, као и све манифестације, које се одржавају у Врбасу, представља сазвучје наше повезаности. Симфонију заједништва. Сви који ће наступити данас у просторијама КУД-а "Карпати" својим гласовима ће створити један заједнички акорд у ком се препознајемо као комшије, пријатељи и сабраћа. Врбас је Европа у малом. Овде живи 23 националне заједнице, које живе, раде и стварају и слози и пријатељству. То је наш највећи капитал и завет да ћемо и даље наставити да унапређујемо услове за развој културе. Да ћемо наставити да реновирамо домове културе, и подржавамо све културне манифестације од значаја за нашу општину. Честитам свима који су омогућили да се вечерас сретнемо у знаку песме, културе и традиције и који су уложили труд да овај фестивал траје и расте. Велики број учесника и публике потврђују да је фестивал референтна манифестација, и зато ћемо остати њен поуздани партнер и у будућности. Желим вам много успеха, и надам се да ћете уживати у нашој, надалеко чувеној врбаског гостољубивости - рекао је Глушац.
Присутне је поздравио и Никола Папуга, председник КПД „Карпати“, а присуствовао је и Слободан Сабадош, председник Извршног одбора Националног савета Русина.
Наступили су хор Дома културе Руски Крстур, хор Друштва Русина из Суботице, Црквени хор из Куцуре, хор КПД „Ђура Киш“ из Шида, хор Русинског културног центра Нови Сад, хор Културног центра Врбас, и домаћи хор КПД „Карпати“.
На програму су биле народне изворне песме у хорској обради, али и хорске песме познатих композитора.