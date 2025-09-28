ГРБИЋ ДОНЕО ПРВУ БРОНЗУ ПОЉСКОЈ: Освојено треће место на Светском првенству
28.09.2025. 10:32 10:33
Коментари (0)
Одбојкаши Пољске освојили су бронзу на Светском првенству на Филипинима, прву у историји на овом такмичењу.
У дуелу за треће место савладали су Чешку резултатом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).
Оба тима су јуришала на прву медаљу овог сјаја на планетарним смотрама, а успешнији је био тим који с клупе предводи српски тренер Никола Грбић. Пољска је наставила низ победа над Чешком и славила је у четвртом дуелу заредом.
Пољаци су у ризницу у којој имају три светске титуле (1974, 2014, 2018) и два сребра (2006, 2022) додали и прву бронзу.
Чеси су се пласирали међу четири најбоље екипе на СП први пут још од давне 1970. године, али су остали без одличја.