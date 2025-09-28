У част Жарка Петровића и Радована Дабића
ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ПЕХАР ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО: Бугарски Берое победник 16. Меморијала великана у Новом Саду
Одбојкаши Војводине освојили су пехар за треће место на традиционалном међународном турниру 16. Меморијал великана, који Новосађани организују у част својих легенди Жарка Петровића и Радована Дабића.
У дуелу за треће место црвено-бели су, пруживши најбољу партију на такмичењу, савладали суботички Спартак 3:1.
Након два узастопна победничка трофеја бугарски Левски из Софије сада је у одлучујућој утакмици за прво место изгубио убедљивим резултатом од „земљака“ екипе Берое из Старе Загоре и завршио је на другој позицији.
Новосађани су на турниру најпре изгубили од Берое 1:3, а потом од Левског 0:3. Знатно подмлађени састав црвено-белих показао је да има потенцијала, супротставио се искуснијим ривалима и одрадио одличну припрему за почетак нове сезоне.
Шеф стручног штаба Марко Наранчић пружио је шансу свим играчима, а Воша је била без два битна шрафа, Стефана Негића и Николе Брборића, који су били са сениорском репрезентацијом Србије на Светском првенству на Филипинима, док је у последња два дуела недостајао и дизач Матија Милановић, који је доживео блажу повреду.
– Из утакмицу у утакмицу смо били све бољи, али било је и доста осцилација, што смо и очекивали. Ми можемо да играмо добру одбојку, али не можемо добро у континуитету због наше младости и то је нешто на шта ћемо морати да будемо спремни. Турнир је значио много младим момцима, поготово онима који су први пут играли на сениорском нивоу. Трудили су се да испуне све наше захтеве, били су мотивисани и генерално сам задовољан. Има ту још техничких ствари које треба да се мењају, али за то је заиста потребно пуно времена и стрпљења које ћемо морати сви да имамо – рекао је Марко Наранчић.
За најбољег играча проглашен је Велизар Чернокожев (Берое 2016) и њему је награду, као и екипама, уручила Лана Дабић, ћерка покојног Радована Дабића.