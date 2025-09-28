overcast clouds
15°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У част Жарка Петровића и Радована Дабића

ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ПЕХАР ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО: Бугарски Берое победник 16. Меморијала великана у Новом Саду

28.09.2025. 10:20 10:23
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ОК Војводина

Одбојкаши Војводине освојили су пехар за треће место на традиционалном међународном турниру 16. Меморијал великана, који Новосађани организују у част својих легенди Жарка Петровића и Радована Дабића.

У дуелу за треће место црвено-бели су, пруживши најбољу партију на такмичењу, савладали суботички Спартак 3:1. 

Након два узастопна победничка трофеја бугарски Левски из Софије сада је у одлучујућој утакмици за прво место изгубио убедљивим резултатом од „земљака“ екипе Берое из Старе Загоре и завршио је на другој позицији. 

Новосађани су на турниру најпре изгубили од Берое 1:3, а потом од Левског 0:3. Знатно подмлађени састав црвено-белих показао је да има потенцијала, супротставио се искуснијим ривалима и одрадио одличну припрему за почетак нове сезоне. 

Шеф стручног штаба Марко Наранчић пружио је шансу свим играчима, а Воша је била без два битна шрафа, Стефана Негића и Николе Брборића, који су били са сениорском репрезентацијом Србије на Светском првенству на Филипинима, док је у последња два дуела недостајао и дизач Матија Милановић, који је доживео блажу повреду

– Из утакмицу у утакмицу смо били све бољи, али било је и доста осцилација, што смо и очекивали. Ми можемо да играмо добру одбојку, али не можемо добро у континуитету због наше младости и то је нешто на шта ћемо морати да будемо спремни. Турнир је значио много младим момцима, поготово онима који су први пут играли на сениорском нивоу. Трудили су се да испуне све наше захтеве, били су мотивисани и генерално сам задовољан. Има ту још техничких ствари које треба да се мењају, али за то је заиста потребно пуно времена и стрпљења које ћемо морати сви да имамо – рекао је Марко Наранчић. 

За најбољег играча проглашен је Велизар Чернокожев (Берое 2016) и њему је награду, као и екипама, уручила Лана Дабић, ћерка покојног Радована Дабића.

Вошин кутак ок војводина одбојкаши војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШКИ МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА У СПЕНСУ: Вошина младост жељна доказивања 

Од четвртка до суботе

спорт

ОДБОЈКАШКИ МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА У СПЕНСУ: Вошина младост жељна доказивања 

24.09.2025. 15:05 15:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ВОШЕ И У КУПУ КРЕЋУ ОД ТАКОВА: Жребом одређени парови осмине финала, војвођански дерби у Суботици
спорт

ОДБОЈКАШИ ВОШЕ И У КУПУ КРЕЋУ ОД ТАКОВА: Жребом одређени парови осмине финала, војвођански дерби у Суботици

27.09.2025. 11:32 11:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај