Прославили 74 године од полагања испита зрелости МАТУРАНТИ НОВОСАДСКЕ ПРВЕ ВИШЕ МЕШОВИТЕ ГИМНАЗИЈЕ НА ОКУПУ
Матуранти новосадске Прве више мешовите гимназије, који су испит зрелости положили 1951. године, окупили су се јуче у ресторану „Фонтана“.
Први сусрет имали су, како кажу, за десетогодишњицу матуре, 1961. године, да би се до 2001. састајали на сваких пет година, а од 2003. прослављају сваку годишњицу.
– Окупљају се сва три разреда матураната, два мешовита и један мушки разред, а придружили су се и матуранти исте генерације из тадашње Друге више мешовите гимназије – објаснио је Лазар Продановић. – После матуре, већина је продужила школовање на разним факултетима па су и занимања разна, агрономи, правници, лекари, ветеринари, инжењери, професори, филмски делатници, новинари, а међу њима су два академика, више доктора наука и професора универзитета. Осим неколико изузетака, већина се давно повукла из струке и живи „мирним” пензионерским животом. Већина је живела и радила у Новом Саду и Београду. Неки су се отиснули у бели свет па су, трајно или привремено, живели у Израелу, Јужној Африци, Холандији, Сад, Немачкој, Енглеској, Италији, али и у Бразилу. Године су, нажалост, учиниле своје па се о свему овом мора говорити као о прошлости.
Продановић напомиње да су раније окупљали у у дворишту Гимназије уз, размену новости и препричавање успомена, и неизоставно фотографисање, након чега су прославу настављали у неком ресторану. Међутим, због година и објективног стања некадашњих гимназијалаца сусрет је организован само у ресторану.
Н. Х.