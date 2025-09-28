overcast clouds
Прославили 74 године од полагања испита зрелости МАТУРАНТИ НОВОСАДСКЕ ПРВЕ ВИШЕ МЕШОВИТЕ ГИМНАЗИЈЕ НА ОКУПУ

28.09.2025. 10:33 10:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Приватна архива
Фото: Приватна архива

Матуранти новосадске Прве више мешовите гимназије, који су испит зрелости положили 1951. године, окупили су се јуче у ресторану „Фонтана“.

Први сусрет имали су, како кажу, за десетогодишњицу матуре, 1961. године, да би се до 2001. састајали на сваких пет година, а од 2003. прослављају сваку годишњицу.

– Окупљају се сва три разреда матураната, два мешовита и један мушки разред, а придружили су се и матуранти исте генерације из тадашње Друге више мешовите гимназије – објаснио је Лазар Продановић. – После матуре, већина је продужила школовање на разним факултетима па су и занимања разна, агрономи, правници, лекари, ветеринари, инжењери, професори, филмски делатници, новинари, а међу њима су два академика, више доктора наука и професора универзитета. Осим неколико изузетака, већина се давно повукла из струке и живи „мирним” пензионерским животом. Већина је живела и радила у Новом Саду и Београду. Неки су се отиснули у бели свет па су, трајно или привремено, живели у Израелу, Јужној Африци, Холандији, Сад, Немачкој, Енглеској, Италији, али и у Бразилу. Године су, нажалост, учиниле своје па се о свему овом мора говорити као о прошлости.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

Продановић напомиње да су раније окупљали у у дворишту Гимназије уз, размену новости и препричавање успомена, и неизоставно фотографисање, након чега су прославу настављали у неком ресторану. Међутим, због година и објективног стања некадашњих гимназијалаца сусрет је организован само у ресторану.

Н. Х.

