ПРОЈЕКАТ ”КО ЗНА ТАЈ МОЖЕ”

КАМЕНИЧКИ ОСНОВЦИ НА ”ДУНАВСКОЈ РУТИ” У КАМЕНИЧКОМ ПАРКУ Деца и родитељи заједно у хуманитарној мисији (ФОТО, ВИДЕО)

27.09.2025. 11:57 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

Око 500 основаца и деце из вртића окупило се данас у Каменичком парку и учествовало у акцији коју организовали наставници и родитељи ОШ Јован Јовановић Змај и Дечје село др Милорад Павловић из Сремске Каменице.

Учитељица Зорана Кондић казала је да је акција део двогодишњег пројекта "Ко зна, тај може". 


 

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

- Ово је завршна активност пројекта и са нама су и гости из једне словеначке основне школе. Ово су иновативни начини наставе и усмерени су ка деци која имају проблеме. У оквиру акције постоји хуманитарна помоћ која се донира за ученицу наше школе Јовану Штитковац, истакла је Кондић. 

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

Малишани су прво узимали пасоше на једном штанду, а онда су шетњом кроз парк обилазили штандове 13 земаља. 

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

На сваком штанду су добијали печат у пасош, а кад су скупили све печате, добијали су дипломе.

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

- Данашња акција се зове ”Дунавске рута” и посвећена је бициклистичкој рути EURO velo 6, која спаја Атлантски океан и Црно море. Пунктови представљају државе које су на овој рути и на њима је оно што је карактеристично за ту земљу - напоменула је Кондић. 


 

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

Деца су се током три сата забављала у Каменичком парку и искористила прилику да нешто науче. 

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

Мајке ученика каменичких основних школа организовале су хуманитарни ресторан, где су делили храну и сокове, а посетиоци су убацивали новац у кутију за помоћ Јовани Штитковац. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић
Љубица Петровић
Фото: Љубица Петровић

Љубица Петровић

основци каменички парк ош јован јовановић змај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
