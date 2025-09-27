ПРОЈЕКАТ ”КО ЗНА ТАЈ МОЖЕ”
КАМЕНИЧКИ ОСНОВЦИ НА ”ДУНАВСКОЈ РУТИ” У КАМЕНИЧКОМ ПАРКУ Деца и родитељи заједно у хуманитарној мисији (ФОТО, ВИДЕО)
Око 500 основаца и деце из вртића окупило се данас у Каменичком парку и учествовало у акцији коју организовали наставници и родитељи ОШ Јован Јовановић Змај и Дечје село др Милорад Павловић из Сремске Каменице.
Учитељица Зорана Кондић казала је да је акција део двогодишњег пројекта "Ко зна, тај може".
- Ово је завршна активност пројекта и са нама су и гости из једне словеначке основне школе. Ово су иновативни начини наставе и усмерени су ка деци која имају проблеме. У оквиру акције постоји хуманитарна помоћ која се донира за ученицу наше школе Јовану Штитковац, истакла је Кондић.
Малишани су прво узимали пасоше на једном штанду, а онда су шетњом кроз парк обилазили штандове 13 земаља.
На сваком штанду су добијали печат у пасош, а кад су скупили све печате, добијали су дипломе.
- Данашња акција се зове ”Дунавске рута” и посвећена је бициклистичкој рути EURO velo 6, која спаја Атлантски океан и Црно море. Пунктови представљају државе које су на овој рути и на њима је оно што је карактеристично за ту земљу - напоменула је Кондић.
Деца су се током три сата забављала у Каменичком парку и искористила прилику да нешто науче.
Мајке ученика каменичких основних школа организовале су хуманитарни ресторан, где су делили храну и сокове, а посетиоци су убацивали новац у кутију за помоћ Јовани Штитковац.
Љубица Петровић