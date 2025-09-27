ОДБОЈКАШИ ВОШЕ И У КУПУ КРЕЋУ ОД ТАКОВА: Жребом одређени парови осмине финала, војвођански дерби у Суботици
Жребом осмине финала за Куп Србије у просторијама Одбојкашког савеза Србије одређени су парови у мушкој и женској конкуренцији.
Одбојкашима Војводине је суђено да сезону почну утакмицама са Таковом из Горњег Милановца. С обзиром на то да домаће првенство почиње од трећег кола (прва два ће бити одиграна накнадно) први ривал на почетку Суперлиге Новосађанима биће поменута екипа у малој сали Спенса.
Жреб је спојио два противника и у националном Купу, па ће пре надметања у шампионату (24 – 26. октобар) Воша и Таково одмерити снаге најпре у овом такмичењу, а дуел се, такође, игра у Новом Саду.
Утакмице у конкуренцији одбојкашица одиграће се 14. и 15. октобра, а у конкуренцији одбојкаша 21. и 22. октобра. Жребом је руководио Данило Мрђа, директор такмичења ОСС.
Парови јубиларног 60. Купа Србије за жене
Железничар (Лајковац) – Таково (Горњи Милановац)
Тент (Обреновац) – Црно – Беле 011 (Београд)
Уб – Десетка (Ниш)
Црвена Звезда – Штранд Волеј (Нови Сад)
Срем (Сремска Митровица) – Београд
Јединство (Стара Пазова) – Лесковац 98
Јединство (Ужице) – Партизан
Раднички Бластерс (Београд) – Спартак (Суботица)
Парови 61. Купа Србије за одбојкаше
Раднички (Крагујевац) – Партизан (Бач)
Војводина (Нови Сад) – Таково (Горњи Милановац)
Црвена Звезда – Врање
Дубочица (Лесковац) – Спартак (Љиг)
Карађорђе (Топола) – Млади Радник (Пожаревац)
Партизан – Ужице
Ниш – ВГСК (Велико Градиште)
Спартак (Суботица) – Јединство (Стара Пазова)