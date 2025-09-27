broken clouds
ОДБОЈКАШИ ВОШЕ И У КУПУ КРЕЋУ ОД ТАКОВА: Жребом одређени парови осмине финала, војвођански дерби у Суботици

27.09.2025. 11:32
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Фото: ОК Војводина

Жребом осмине финала за Куп Србије у просторијама Одбојкашког савеза Србије одређени су парови у мушкој и женској конкуренцији.

Одбојкашима Војводине је суђено да сезону почну утакмицама са Таковом из Горњег Милановца. С обзиром на то да домаће првенство почиње од трећег кола (прва два ће бити одиграна накнадно) први ривал на почетку Суперлиге Новосађанима биће поменута екипа у малој сали Спенса. 

Жреб је спојио два противника и у националном Купу, па ће пре надметања у шампионату (24 – 26. октобар) Воша и Таково одмерити снаге најпре у овом такмичењу, а дуел се, такође, игра у Новом Саду. 

Утакмице у конкуренцији одбојкашица одиграће се 14. и 15. октобра, а у конкуренцији одбојкаша 21. и 22. октобра. Жребом је руководио Данило Мрђа, директор такмичења ОСС.

Парови јубиларног 60. Купа Србије за жене

Железничар (Лајковац) – Таково (Горњи Милановац)

Тент (Обреновац) – Црно – Беле 011 (Београд)

Уб – Десетка (Ниш)

Црвена Звезда – Штранд Волеј (Нови Сад)

Срем (Сремска Митровица) – Београд

Јединство (Стара Пазова) – Лесковац 98

Јединство (Ужице) – Партизан 

Раднички Бластерс (Београд) – Спартак (Суботица)

Парови 61. Купа Србије за одбојкаше

Раднички (Крагујевац) – Партизан (Бач)

Војводина (Нови Сад) – Таково (Горњи Милановац)

Црвена Звезда – Врање 

Дубочица (Лесковац) – Спартак (Љиг)

Карађорђе (Топола) – Млади Радник (Пожаревац)

Партизан – Ужице

Ниш – ВГСК (Велико Градиште)

Спартак (Суботица) – Јединство (Стара Пазова)

Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
