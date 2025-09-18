clear sky
ОДБОЈКАШИ ВОШЕ СТАРТУЈУ У СПЕНСУ, ОД 3. КОЛА: Објављен распоред домаћег првенства

18.09.2025. 11:12 11:15
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Ф. Бакић

Одбојкаши Војводине сазнали су распоред утакмица у првом делу домаћег првенства.

Суперлига Србије почеће за викенд, од 24. до 26. октобра и то трећим колом, док ће прва два бити одиграна накнадно, а прави разлог за овакву одлуку и није тачно познат. 

Оно што је сигурно је да ће Новосађани нову сезону почети утакмицом пред својом публиком у Спенсу, а у госте ће доћи екипа Такова из Горњег Милановца. Прво гостовање црвено-белих биће у Нишу, а у Нови Сад ће потом доћи Дубочица из Лесковца. 

Један од дербија претходних сезона на реду је у шестом колу, када Воша иде у Тополу на мегдан Карађорђу, а још један дуел са истим епитетом, али војвођански, одиграће се потом у Српској Атини, а ривал ће бити Јединство из Старе Пазове. 

Од осмог кола иде тек жесток распоред за подмлађени тим Марка Наранчића. Црвено-бели дерби против Звезде имаће прилику да уживо гледају навијачи новосадске екипе, а након гостовања актуелном шампиону Радничком у Крагујевцу, у Спенс стиже други вечити ривал – Партизан. Ту није крај дерби дуелима, јер највећи војвођански следи на неугодном терену у Суботици против Спартака. 

Међу овим утакмицама Војводина ће морати да „углави“ и дуеле против Великог Градишта и Младог радника, који су јој ривали у првом и другом колу шампионата. 

Вошин кутак ок војводина суперлига у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
