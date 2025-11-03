КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА БЕЗ ИКАКВЕ РЕАКЦИЈЕ Поново пораз у Дубаију
Кошаркаши Партизана поражени су од Дубаија 82:70 у 5. колу АБА лиге, чиме су наставили са слабијим резултатима у последње време.
Оба тима су врло добро започела меч са по неколико погођених тројки. Ајзак Бонга је погодио две за црно-беле, а придружио му се и Ник Калатес са једном, док су на другој страни Рејжан „Буги” Елис и Двејн Бејкон били прецизни иза линије 6,75. У другом делу деонице уследила је много боља игра у одбрани црно-белих, не допустивши домаћима поене скоро четири минута, па су успели да побегну на +5 (19:14), пре него што су лошом реакцијом у последњем нападу оставили Сертача Санлија да погоди тројку, а онда га још и фаулирали за 19:18 након десет минута игре.
У другој деоници је Џабари Паркер добио прилику да заигра и било је јасно да је одлука Жељка Обрадовића уродила плодом. Постигао је две тројке, а погодио је и неколико слободних бацања. Партизан је у неколико наврата долазио на +5 (23:18, 32:27), али би се Дубаи увек вратио. Серијом Кенана Камењаша и МекКинлија Рајта, домаћи тим долази до предности коју су држали све до последњих 30 секунди, када Стерлинг Браун постиже пет поена и доноси црно-белима вођство на полувремену 43:41.
Трећа четвртина започета је нешто споријим ритмом него што су нас ове две екипе навикле. Оно што је остало из првог полувремена је игра у серијама. Партизан, као и у већем делу меча, боље је играо на старту квартала, да би се Дубаи, предвођен Филипом Петрушевом, успео вратити. Проблематично за црно-беле био је и велики број личних грешака. Четири минута пре краја квартала, црно-бели су водили 52:48, да би допустили ривалу серију 18:3, а посебно је био разигран Двејн Бејкон са 10 везаних поена, за предност Дубаија 66:55 на уласку у последњу деоницу.
Невероватна серија Дубаија продужена је и у четвртој деоници. Коста Кондић је наставио где је Бејкон стао, а врло брзо су му се придружили и саиграчи, док Партизан није имао никакво решење у нападу. Врло брзо је та предност отишла и на +22 (79:57), да би црно-бели у финишу успели тек да ублаже овај пораз.
Најефикаснији код Дубаија био је Петрушев са 18 поена, Бејкон је додао 16, а Кондић 14. Код Партизана једини двоцифрени био је Паркер са 10 поена, док су Браун и Фернандо додали по девет.
Дубаи је остао перфектан у АБА лиги и сада су на скору 5–0, док је ово био први пораз из пет сусрета за црно-беле.
Дубаи сада очекује домаћи меч против Хапоел Тел Авива у Евролиги, који ће играти у Сарајеву, док ће Партизан гостовати код Олимпијакоса.
