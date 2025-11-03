БОРАЦ ИЗ БАЊАЛУКЕ ТУГУЈЕ: Жижа наш... заједно смо исписали приче за вечност
Од трагично преминулог тренера Младена Жижовића опростио се и Фудбалски клуб Борац из Бањалуке.
Са овим клубом је Жижовић направио највећи успех, када се прошле сезоне пласирао у осмину финала Лиге конференције.
У објави Бањалучана се наводи:
Шефе, Жижа наш,
Не можемо да повјерујемо да си нас напустио.
Тресе нас туга због ужасне вијести која нам је стигла у Платанову 6 и одбијамо да признамо да више нећемо видјети твој осмијех, да те више нећемо чути како збијаш шале на свој и туђи рачун, да те више нећемо слушати како причаш о фудбалу којем си дао живот.
Напустио си нас у својој 44. години, а нама остаје да памтимо сваки тренутак који си провео на Градском стадиону. Прво као играч, а онда и као тренер који је остварио највећи европски успјех у нашој историји.
Памтићемо да си Борцу и Бањалуци дао најбоље од себе и да смо заједно исписали приче за вјечност. Тешко је признати да те више нема. Живот је суров и прерано узима најбоље међу нама. Нама остаје да живиш кроз нас и да преносимо причу о Младену Жижовићу, човјеку, супругу, оцу, брату, сину, тренеру и фудбалеру.
Младене, нека ти је вјечна слава, Бањалука и Борац вјечно ће да те памте!