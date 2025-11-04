few clouds
НАСТАВЉА СЕ БУРА У ПАРТИЗАНУ: Након 34 године Никола Стојић се повлачи са места главног тренера

Никола Стојић је након 34 године проведене у Веслачком клубу Партизан напустио овај колектив.

Након освајања сребрне медаље на Светском првенству у веслању – медаље коју је Србија чекала десет година – и након 34 године проведених у клубу, наш најтрофејнији веслач и тренер Никола Стојић објавио је на свом Инстаграм налогу да је донео одлуку да више не обавља функцију првог тренера клуба.

Изјаву преносимо у целости:

„Обавештавам спортску јавност да се, након 34 године проведене у Веслачком клубу Партизан, повлачим са позиције главног тренера. Наставићу да радим са најбољим веслачима наше земље, вицешампионима света, на путу до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028. године.

Надам се да ће највише спортске институције – Министарство спорта, Олимпијски комитет Србије и Веслачки савез Србије – наставити да дају подршку нашим најбољим и најуспешнијим веслачима које тренирам, ради остваривања заједничких циљева.

Захваљујем се свима који су били уз мене све ове године: спортистима, колегама, сарадницима и пријатељима клуба. Без њихове подршке, посвећености и вере у заједнички рад сигурно не бих имао прилику да, као спортиста, а потом и као тренер, остварим велике резултате. Веслачком клубу Партизан желим све најбоље и да настави континуитет успеха и резултата у будућности.“

Поред Стојића, клуб су напустили и вицешампиони света Мартин Мачковић и Николај Пименов, који како је наведено, настављају сарадњу са својим дугогодишњим тренером.

У име нелегитимно смењене управе клуба, Стојићу и нашим шампионима Мартину и Николају желимо да наставе да граде свој шампионски пут ка Олимпијским играма 2028. године.

Од децембра 2020. године, када је Стојић постављен за главног тренера у клубу, освојене су:

 титуле првака државе 2021, 2022, 2023, 2024. и 2025. године,

 2025. сребрна медаља на Светском првенству и златна медаља на Светском купу,

 2024. златна медаља на Европском првенству,

•2023. бронзана медаља на Европском првенству,

 2022златне медаље на јуниорском светском и европском првенству,

 2021. бронзана медаља на Европском првенству и златна медаља на Светском купу.

Од осталих резултата издвајамо:

5. место на Олимпијским играма 2021,

4. место на Светском првенству 2022. године,

7. место на Олимпијским играма у Паризу 2024. године,

5. место на Светском првенству 2025. године, као и прегршт медаља на осталим интернационалним и домаћим такмичењима.

