Клуб напустили и вицешампиони света Мачковић и Пименов
НАСТАВЉА СЕ БУРА У ПАРТИЗАНУ: Након 34 године Никола Стојић се повлачи са места главног тренера
Никола Стојић је након 34 године проведене у Веслачком клубу Партизан напустио овај колектив.
Након освајања сребрне медаље на Светском првенству у веслању – медаље коју је Србија чекала десет година – и након 34 године проведених у клубу, наш најтрофејнији веслач и тренер Никола Стојић објавио је на свом Инстаграм налогу да је донео одлуку да више не обавља функцију првог тренера клуба.
Изјаву преносимо у целости:
„Обавештавам спортску јавност да се, након 34 године проведене у Веслачком клубу Партизан, повлачим са позиције главног тренера. Наставићу да радим са најбољим веслачима наше земље, вицешампионима света, на путу до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028. године.
Надам се да ће највише спортске институције – Министарство спорта, Олимпијски комитет Србије и Веслачки савез Србије – наставити да дају подршку нашим најбољим и најуспешнијим веслачима које тренирам, ради остваривања заједничких циљева.
Захваљујем се свима који су били уз мене све ове године: спортистима, колегама, сарадницима и пријатељима клуба. Без њихове подршке, посвећености и вере у заједнички рад сигурно не бих имао прилику да, као спортиста, а потом и као тренер, остварим велике резултате. Веслачком клубу Партизан желим све најбоље и да настави континуитет успеха и резултата у будућности.“
Поред Стојића, клуб су напустили и вицешампиони света Мартин Мачковић и Николај Пименов, који како је наведено, настављају сарадњу са својим дугогодишњим тренером.
У име нелегитимно смењене управе клуба, Стојићу и нашим шампионима Мартину и Николају желимо да наставе да граде свој шампионски пут ка Олимпијским играма 2028. године.
Од децембра 2020. године, када је Стојић постављен за главног тренера у клубу, освојене су:
• титуле првака државе 2021, 2022, 2023, 2024. и 2025. године,
• 2025. сребрна медаља на Светском првенству и златна медаља на Светском купу,
• 2024. златна медаља на Европском првенству,
•2023. бронзана медаља на Европском првенству,
• 2022. златне медаље на јуниорском светском и европском првенству,
• 2021. бронзана медаља на Европском првенству и златна медаља на Светском купу.
Од осталих резултата издвајамо:
5. место на Олимпијским играма 2021,
4. место на Светском првенству 2022. године,
7. место на Олимпијским играма у Паризу 2024. године,
5. место на Светском првенству 2025. године, као и прегршт медаља на осталим интернационалним и домаћим такмичењима.