ОГРОМАН УСПЕХ - ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНИ СВЕТА: Мартин Мачковић и Николај Пименов освојили сребро у Шангају
Веслачи Србије Мартин Мачковић и Николај Пименов су постали вицешампиони света у дубл скулу на првенству у Шангају.
Одличну сезону наш тандем крунисао је медаљом на планетарној смотри, која му је прва на великим такмичењима. Ове године су узели злато на Светском купу у Луцерну, а претходне, када су први пут заједно сели у чамац пре Олимпијских игара у Паризу, на највећем спортском догађају на свету заузели су седмо место у финалу.
Ово је прва медаља на СП у мушком дубл скупу за Србију.
Сада су до вицешампионске титуле дошли резултатом 6:13,57 минута. Испред су били само Пољаци (6:11,97) који су први пут постали прваци у овој дисциплини, а бронза је припала Ирској (6:15,13).
Пољаци су имали фантастичан старт и од почетка су били у вођству. Швајцарска им је била за петама, али су је убрзо претекле Србија и Ирска. На 1.500 м Ирци су били у предности и имали су сребро у рукама, али је посада Србије „додала гас“ у финишу.
Румуни, олимпијски и европски прваци и најбржа посада у полуфиналу, у потпуности је кикснула и била тек шеста.