Прва медаља у дубл скулу за Србију

ОГРОМАН УСПЕХ - ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНИ СВЕТА: Мартин Мачковић и Николај Пименов освојили сребро у Шангају

26.09.2025. 09:18
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Serbian rowing lovers

Веслачи Србије Мартин Мачковић и Николај Пименов су постали вицешампиони света у дубл скулу на првенству у Шангају.

Одличну сезону наш тандем крунисао је медаљом на планетарној смотри, која му је прва на великим такмичењима. Ове године су узели злато на Светском купу у Луцерну, а претходне, када су први пут заједно сели у чамац пре Олимпијских игара у Паризу, на највећем спортском догађају на свету заузели су седмо место у финалу. 

Ово је прва медаља на СП у мушком дубл скупу за Србију. 

Сада су до вицешампионске титуле дошли резултатом 6:13,57 минута. Испред су били само Пољаци (6:11,97) који су први пут постали прваци у овој дисциплини, а бронза је припала Ирској (6:15,13).

Пољаци су имали фантастичан старт и од почетка су били у вођству. Швајцарска им је била за петама, али су је убрзо претекле Србија и Ирска. На 1.500 м Ирци су били у предности и имали су сребро у рукама, али је посада Србије „додала гас“ у финишу. 

Румуни, олимпијски и европски прваци и најбржа посада у полуфиналу, у потпуности је кикснула и била тек шеста.  

веслање
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Остали спортови
