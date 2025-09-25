ФИФА представила маскоте за Светско првенство 2026. године ИГРАЋЕ РЕКОРДНИХ 48 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
25.09.2025. 20:22 21:36
Међународна фудбалска федерација (ФИФА) представила је данас три маскоте за предстојеће Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Канаду ће представљати лос "Мејпл", а САД орао "Клач". Јагуар "Зају" ће бити маскота Мексика.
СП ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула 2026. године. На СП 2026. ће по први пут у историји учествовати рекордних 48 репрезентација.