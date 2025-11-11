ДУШАН АНТИЋ ИМА 14 ГОДИНА И ОБЈАВИО ЈЕ СВОЈУ ПРВУ КЊИГУ „Скице детињства“ из пера изузетно талентованог ученика
Промоција књиге „Скице детињства“ аутора Душана Антића биће одржана у петак, 14. новембра, са почетком у 19 часова, у Малом салону Народног музеја Зрењанин.
Књига „Скице детињства“, чији је аутор Душан Антић, садржи више од 30 песама које су настајале током седам година његовог школовања. Добар део тих песама је имао и свој фестивалски живот, појављивале су се у зборницима тих фестивала и освајале награде жирија и срца публике.
Теме се мењају како се листају странице збирке. Песме су углавном поређане хронолошки, како су настајале. Приче које се могу пронаћи на тим страницама говоре о периоду одрастања једног дечака. О породици, љубави, другарству, животним искуствима и будућности, дилемама које има један тинејџер, као и о губицима које остављају траг у свачијем срцу.
Читалац на овим страницама може да пронађе део свог детињства, делиће слагалице свог живота, стихове који умеју да насмеју, натерају нас на размишљање, али и на понеку сузу. Праве скице једног детињства.
Душан Антић има 14 година. Живи у Зрењанину и ученик је 8. разреда ОШ „Петар Петровић Његош“. Таленат за писање је показао рано и прве кратке песме написао је већ у првом разреду. Тај таленат је препознат и на неким фестивалима којима је слао своје радове.
Модераторка промоције у Народном музеју Зрењанин биће Владислава Игњатов, а присутнима ће се поред Душана обратити и песник Тоде Николетић, један од највољенијих савремених писаца за децу, аутор бројних песама, драма и књига, као и Горан Стојичић, директор издавачке куће Бесани.
Осим разговора о књизи и аутору, те слушања његове поезије, публика ће моћи да ужива и у музичком перформансу младог гитаристе Огњена Чолића. Музичке нумере за које је Душан писао текстове ће отпевати Хана Шван и Лазар Антић.