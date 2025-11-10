overcast clouds
СРПСКИ СУПЕРСТАР ДОМИНИРА Никола Јокић најбољи играч недеље Западне конференције НБА лиге

10.11.2025. 22:22 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube printscreen/ESPN kanal

Српски кошаркаш Никола Јокић проглашен је за најбољег играча претходне недеље Западне конференције, саопштено је из НБА лиге.

Јокић је прошле недеље предводио Денвер ка све четири победе, а имао је просек од 31,3 поена, 11,3 скока и 13,3 асистенција.

Кошаркаш Детроита Кејд Канингем је проглашен за најбољег на Истоку.

Канингем је завршио недељу такође са скором од 4-0, а имао је просек од 31 поена и 9,8 асистенција.

 

Никола Јокић најбољи нба
Спорт Кошарка
