СРПСКИ СУПЕРСТАР ДОМИНИРА Никола Јокић најбољи играч недеље Западне конференције НБА лиге

Јокић је прошле недеље предводио Денвер ка све четири победе, а имао је просек од 31,3 поена, 11,3 скока и 13,3 асистенција.



Кошаркаш Детроита Кејд Канингем је проглашен за најбољег на Истоку.

NBA Players of the Week for Week 3.



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO

— NBA (@NBA) November 10, 2025