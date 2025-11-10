overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СЕДАМ УТАКМИЦА БЕЗ ПОРАЗА Обрадовић: Желимо да наставимо победнички низ и против Дубаија

10.11.2025. 22:18 22:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић рекао је данас да његова екипа жели да настави победнички низ у страшњој утакмици против Дубаија у 10. колу Евролиге.

Звезда после седам победа у низу у 10. колу Евролиге гостује Дубаију сутра од 17 часова. Српски клуб има скор 7-2, а Дубаи 3-6.

"Искористили смо овај дан овде да се мало припремимо колико је то могуће тактички. Сви смо свесни и јачине противника и јачине утакмице коју треба да нападнемо да победимо. Свака победа на страни много значи", рекао је Обрадовић.

Тренер Звезде је истакао да ће многе екипе имати проблеме у Дубаију.

"Посебно када им се опораве неки играчи који су важни као што су Муса, Кабенгеле и Аврамовић, који ће играти против нас. Кад се све то склопи биће још и бољи тим. Желимо да наставимо победнички низ, јако смо мотивисани и једва чекамо сутрашњу утакмицу", рекао је Обрадовић новинарима и додао да је велика ствар да Звезда свуда има подршку навијача и да то говори о величини клуба.

 

кк црвена звезда саша обрадовић
Спорт Кошарка
