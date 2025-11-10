overcast clouds
НОВИ САД ДОБИЈА ПАРК-ШУМУ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР Југовићево постаје зелена оаза, а Роков поток добија нови живот

10.11.2025. 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Градња.рс
роков
Фото: printscreen/googleearth

Урбанистички планови предвиђају формирање нове парк-шуме и спортског центра на простору некадашњег аеродрома на Југовићеву, као и уређење корита Роковог потока у Петроварадину.

У познатом шаблону урбанизације већих градова, када на жалост сваки дрворед постаје оаза између онога што је још увек јавни простор и онога што је већ инвестиција, Нови Сад можда има шансу да направи прекретницу по питању свог зеленог фонда.

Наиме, неки од тренутних урбанистичких раних јавних увида, попут парк-шуме на простору Југовићева и плана детаљне регулације Роковог потока у Петроварадину, говоре у прилог томе.

Фото: Jugovićevo, foto: Dnevnik (B. Lučić)

Спортски центар и парк-шума на Југовићеву

Простор парк-шуме на Југовићеву налази се у северозападном делу Новог Сада, омеђен комплексом касарне Мајевица, недавно формираним новим стамбеним насељем за припаднике снага безбедности, градским гробљем и археолошким налазиштем. На овом простору се налази некадашњи аеродром, те овај део Новог Сада има посебан историјски контекст за град и Србију.

Тренутно зеленило чини самоникла вегетација, веће травнате површине и обрадиво земљиште без присутних саобраћајница. Нови план даје смернице за формирање будућих саобраћајница, као и спортског центра и уређење парк-шуме.

Обод зелене оазе чинила би зона масовне активности уз трим, пешачке и бициклистичке стазе које би повезивале спомен-парк везан за пилотску школу, археолошко налазиште, дечја игралишта и урбане баште.

Спортски центар би требало да буде реализован у виду двоспратнице са теренима на отвореном и озелењеним слободним простором. Централни простор биће зона мирног одмора, удаљена од градске буке, са очуваним природним амбијентом и приступом мрежом пешачких и бициклистичких стаза.

План оставља могућност формирања видиковца или стаза за јахање у просторима који су погодни за ту намену. Сви објекти не смеју да заузму више од 5% укупне површине.

План генералне регулације Роковог потока

Други документ односи се на План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину. Реч је о потоку на сремској страни Новог Сада, углавном познатом локалним мештанима. Поток има вијугав и неправилан ток, понегде уређеног, а понегде неуређеног корита са самониклом вегетацијом која понекад омета проток воде.

С обзиром на тренутни и очекивани степен урбанизације Мишелука, Алибеговца и Петроварадина, атмосферске воде ће значајно утицати на повећање запремине потока. План не дефинише строго будуће промене, већ даје смернице за потенцијалне грађевинске интервенције у кориту.

Због радова на изградњи деонице Фрушкогорског коридора, план предлаже делимично измештање тока Роковог потока. Уочено је да већ постоје објекти који га ометају или, с друге стране, омогућавају његов проток.

Циљеви израде плана су дефинисање мањег и већег корита, заштита потока са аспекта водопривреде и екологије, омогућавање ефикасног одвода атмосферских вода са целог подручја и усклађивање инфраструктурних линија са током потока.

Зелени Нови Сад – питање опстанка

Поред бројних нових урбанистичких планова последњих година, зеленило у Новом Саду више не представља питање естетике, већ опстанка. Поставља се питање у којој мери ће идеје о парк-шуми на Југовићеву и уређењу приобаља Роковог потока заиста резултирати сликом урбаних оаза и да ли такав потенцијал у старту имају.

Тренутни планови могу се погледати на сајту Јавног предузећа „Урбанизам“ или на сајту Града Новог Сада до 20, односно 27. новембра текуће године.

Градња.рс

Нови сад југовићево Роков поток
Извор:
Градња.рс
Пише:
Дневник
Нови Сад
