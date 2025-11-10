НОВИ САД ДОБИЈА ПАРК-ШУМУ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР Југовићево постаје зелена оаза, а Роков поток добија нови живот
Урбанистички планови предвиђају формирање нове парк-шуме и спортског центра на простору некадашњег аеродрома на Југовићеву, као и уређење корита Роковог потока у Петроварадину.
У познатом шаблону урбанизације већих градова, када на жалост сваки дрворед постаје оаза између онога што је још увек јавни простор и онога што је већ инвестиција, Нови Сад можда има шансу да направи прекретницу по питању свог зеленог фонда.
Наиме, неки од тренутних урбанистичких раних јавних увида, попут парк-шуме на простору Југовићева и плана детаљне регулације Роковог потока у Петроварадину, говоре у прилог томе.
Спортски центар и парк-шума на Југовићеву
Простор парк-шуме на Југовићеву налази се у северозападном делу Новог Сада, омеђен комплексом касарне Мајевица, недавно формираним новим стамбеним насељем за припаднике снага безбедности, градским гробљем и археолошким налазиштем. На овом простору се налази некадашњи аеродром, те овај део Новог Сада има посебан историјски контекст за град и Србију.
Тренутно зеленило чини самоникла вегетација, веће травнате површине и обрадиво земљиште без присутних саобраћајница. Нови план даје смернице за формирање будућих саобраћајница, као и спортског центра и уређење парк-шуме.
Обод зелене оазе чинила би зона масовне активности уз трим, пешачке и бициклистичке стазе које би повезивале спомен-парк везан за пилотску школу, археолошко налазиште, дечја игралишта и урбане баште.
Спортски центар би требало да буде реализован у виду двоспратнице са теренима на отвореном и озелењеним слободним простором. Централни простор биће зона мирног одмора, удаљена од градске буке, са очуваним природним амбијентом и приступом мрежом пешачких и бициклистичких стаза.
План оставља могућност формирања видиковца или стаза за јахање у просторима који су погодни за ту намену. Сви објекти не смеју да заузму више од 5% укупне површине.
План генералне регулације Роковог потока
Други документ односи се на План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину. Реч је о потоку на сремској страни Новог Сада, углавном познатом локалним мештанима. Поток има вијугав и неправилан ток, понегде уређеног, а понегде неуређеног корита са самониклом вегетацијом која понекад омета проток воде.
С обзиром на тренутни и очекивани степен урбанизације Мишелука, Алибеговца и Петроварадина, атмосферске воде ће значајно утицати на повећање запремине потока. План не дефинише строго будуће промене, већ даје смернице за потенцијалне грађевинске интервенције у кориту.
Због радова на изградњи деонице Фрушкогорског коридора, план предлаже делимично измештање тока Роковог потока. Уочено је да већ постоје објекти који га ометају или, с друге стране, омогућавају његов проток.
Циљеви израде плана су дефинисање мањег и већег корита, заштита потока са аспекта водопривреде и екологије, омогућавање ефикасног одвода атмосферских вода са целог подручја и усклађивање инфраструктурних линија са током потока.
Зелени Нови Сад – питање опстанка
Поред бројних нових урбанистичких планова последњих година, зеленило у Новом Саду више не представља питање естетике, већ опстанка. Поставља се питање у којој мери ће идеје о парк-шуми на Југовићеву и уређењу приобаља Роковог потока заиста резултирати сликом урбаних оаза и да ли такав потенцијал у старту имају.
Тренутни планови могу се погледати на сајту Јавног предузећа „Урбанизам“ или на сајту Града Новог Сада до 20, односно 27. новембра текуће године.