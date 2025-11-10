overcast clouds
НИШТА БЕЗ ДАЛМАТИНАЦА Ово је најоригиналнија прослава титуле Новака Ђоковића до сада 101 АТП ТРОФЕЈ У КАРИЈЕРИ ОБЕЛЕЖИО ОВОМ ЛЕГЕНДАРНОМ ФОТКОМ

10.11.2025. 22:41
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
e
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Српски тенисер Новак Ђоковић успео је недавно да дође до 101. титуле у својој каријери, пошто је покорио Атину победом против Лоренца Мусетија са 2:1, по сетовима 4:6, 6:3, 7:5 после три сата тениса. Он је тиме урадио нешто чиме не могу да се похвале многи тенисери.

Додуше, Новак је био огроман фаворит на турниру у Атини, био је постављен за првог носиоца и урадио је огромну ствар. Освојио је Атину, али је онда напрасно одлучио да не оде у Торино на Завршни мастерс, већ је пустио Лоренца Мусетија уместо њега. 

Ипак, чак и након одлуке да не оде у Торино, Новак је у одличном расположењу пошто је направио и најоригиналнију прославу освојене титуле икада. 

Како је број 101 познат по чувеном цртаћу "101 Далматинац", он је довео псе да се слика с њима. 

- Не могу прославити 101. титулу без неколико Далматинаца - рекао је Новак Ђоковић. 

(Telegraf.rs)

Новак Ђоковић титула прослава
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
