НИШТА БЕЗ ДАЛМАТИНАЦА Ово је најоригиналнија прослава титуле Новака Ђоковића до сада 101 АТП ТРОФЕЈ У КАРИЈЕРИ ОБЕЛЕЖИО ОВОМ ЛЕГЕНДАРНОМ ФОТКОМ
Српски тенисер Новак Ђоковић успео је недавно да дође до 101. титуле у својој каријери, пошто је покорио Атину победом против Лоренца Мусетија са 2:1, по сетовима 4:6, 6:3, 7:5 после три сата тениса. Он је тиме урадио нешто чиме не могу да се похвале многи тенисери.
Додуше, Новак је био огроман фаворит на турниру у Атини, био је постављен за првог носиоца и урадио је огромну ствар. Освојио је Атину, али је онда напрасно одлучио да не оде у Торино на Завршни мастерс, већ је пустио Лоренца Мусетија уместо њега.
Ипак, чак и након одлуке да не оде у Торино, Новак је у одличном расположењу пошто је направио и најоригиналнију прославу освојене титуле икада.
Како је број 101 познат по чувеном цртаћу "101 Далматинац", он је довео псе да се слика с њима.
- Не могу прославити 101. титулу без неколико Далматинаца - рекао је Новак Ђоковић.
Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians 😆 pic.twitter.com/4B2Lw4vypP
— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025