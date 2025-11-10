МАРКО ЉУБИЧИЋ ПОНОВО ОДУШЕВИО
КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ДО ХЕРОЈСКОГ ПРЕОКРЕТА НА СПЕНСУ У АБА 2 ЛИГИ Показали срце, једино што им је и остало
Кошаркаши Војводине савладали су тузланску Слободу 87:84 на свом паркету у 3. колу уводне фазе АБА 2 лиге и сада се налазе на скору од 2-1 у регионалном такмичењу. Био је ово прави ролеркостер за Новосађане, који су средином треће деонице имали и 12 поена заостатка, били у проблемима и видели се као поражени. Међутим, уследио је велики преокрет на крилима неуморног капитена Марка Љубичића и срчаности момака у пола белом пола црвеном. За победу, истина, тек толику да прикрије евидентне проблеме кратке ротације.
Три сусрета без победе била је екипа Марка Димитријевића пред овај окршај. Због тога, постојала је и одређена обавеза да домаћи наступе у квалитетном издању, што им је отежавала здравствена ситуација, јер поред Луке Савановића, на паркет није могао ни Демаркус Стаки због високе температуре.
Зато је било битно да Војводина не улази у проблеме са личним грешкама, као у неким претходним дуелима, како би са пристојним бројем играча издржала читаву утакмицу. Да то неће бити једноставно показало се у уводном кварталу када је Александар Стоименов још једном показао да му концентрација није на највишем нивоу. У Крагујевцу је зарадио две неспортске грешке, а сада је пре другог периода већ имао три фаула и наштетио свом тиму на тај начин.
Искористила је то Слобода да поведе 26:22, а затим и да потпуно преузме контролу, када је после тројке Владимира Томашевића стекла 35:23. Консолидовали су се затим домаћи до одласка на велики одмор, смањили на минус седам и наговестили да би могли да закомпликују (40:47).
Није старт трећег дела припао Димитријевићевом тиму. Хватао се за главу стручњак новосадског састава, јер његови играчи нису спроводили предвиђене задатке, пре свега у одбрани, а затим и у нападу. Поново су гости дошли до плус 12, али је онда Војводина серијом 17:4 преузела моментум.
Џордан Сешн је нанизао осам поена у кратком року и домаћи су повели пред старт последње четвртине (70:69), да би у самој завршници Марко Љубичић сломио отпор супарника после дугог периода мучења црвено-белих, пре свега са самим собом.
Када се подвуче црта, Слобода из Тузле нема реноме екипе која би требало да поремети Војводину са играчима оваквог калибра. Јасно је да је ток дуела умногоме усмерила и изузетно кратка ротација домаћих, што је постало обележје Новосађана у последње време. До правог проблема не долази зато, већ због тога што Војводина тренутно не показује иницијативу за доселекцијом. Озбиљан клуб не сме да дозволи баш толике финансијске потешкоће, ако жели у сам врх регионалног и домаћег такмичења. Војводина, бар у овом моменту, то није. И овај преокрет зато је само продукт невероватне срчаности и таласа енергије домаћих, а мање стабилности унутар система. Ово прво може да буде само краткорочно, због чега сви у новосадској кошарци треба да ставе прст на чело.
Најефикаснији у победи били су Љубичић, који је поново флертовао са трипл-даблом уписавши 14 поена, 10 скокова и девет асистенција и Ранко Симовић са такође 14 поена. На другој страни, бољи од осталих био је Милија Миковић са 22 поена.
Наредни дуел за Војводину на програму је у суботу од 18 часова на Спенсу, када Димитријевићев тим дочекује Вршац у Кошаркашкој лиги Србије.
В. М. П.
Војводина - Слобода Тузла 87:84 (22:26, 18:21, 30:22, 17:15)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 250, судије: Милојевић, Милићевић, Марић.
ВОЈВОДИНА: Цимбаљевић 8, Љубичић 14 (10ск, 9ас), Шормаз, Сешн 10, Калем, Милисављевић 6, Стоименов 13, Симовић 14 (7ск), Зотовић, Стајчић 10, Кљајевић 12.
СЛОБОДА: Јакуповић 2, Вилијамс 15 (7ас), Миковић 22, Кахрић 2, Буква, Илић, Чампара 15, Глоговац 5, Томашевић 19 (13ск), Камерић, Милановић, Штурић 4.