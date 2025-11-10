(ВИДЕО) ЈЕСЕЊА ГОЗБА Футошки парк рај за веверице

Не мора пут до Јодне бање искључиво да буде оптерећен мислима о сопственом здравственом стању.

Доказ за то је и данашње кишно јесење пре подне. У шетњи Футошким парком, на свега некилико квадратних метара, забележили смо активности три веверице. Обиље лешника за ове симпатичне крзнашице очигледно представља истинску гозбу.

У томе их нису спречиле ни досадне вране, гачци и голубови, који такође траже сластан залогај, а нарочито их није омела ни бука радних машина које рашчишћавају простор на ком се некада налазио хотел "Парк".