СТЕРЛИНГ БРАУН ПРЕД ДУЕЛ ПАРТИЗАНА У ЕВРОЛИГИ: Спремни смо, очекујем добру утакмицу против Монака
Кошаркаш Партизана Стерлинг Браун изјавио је у Београду да очекује добар меч против Монака и додао да су "црно-бели" спремни за наредни дуел у Евролиги.
Кошаркаши Партизана ће сутра од 20.30 часова у Београдској арени дочекати Монако у 10. колу Евролиге.
"Очекујем добру утакмицу, добро смо се спремили, имамо тежак меч иза себе. Покушавамо да уклопимо нове играче, надамо се да ћемо успети да после ове утакмице дођемо до свог ритма", рекао је Браун у обраћању медијима.
Партизан је на последња четири меча у свим такмичењима доживео четири пораза.
"Имали смо неке несрећне поразе. Потребно нам је нешто да нас покрене, неки момци недостају, нови су тек стигли и уигравају се. Доста тога се дешава, сваке сезоне је тако. Али да назовемо то кризом? Имамо сутра меч, добићемо подршку од публике", додао је кошаркаш Партизана.
Браун је рекао да играчи "црно-белих" имају доста самопоуздања.
"Осећам да другачије гледамо него навијачи. Мислим да нема погнутих глава у свлачионици, знамо како сезона иде, повреде и све кроз шта пролазимо је део тога. Успевамо да се прилагодимо, стрпљиви смо. Покушаћемо да изађемо и да дођемо до резултата. Мислим да нико није демотивисан у свлачионици, сви смо заједно. Нико не упире прстом, нема негативних ствари. И даље верујемо, верујемо да смо један од најбољих тимова у Евролиги. Како то изгледа споља, не знам, али унутра је другачије", истакао је Браун.
Он је потом прокоментарисао пораз од Олимпијакоса (71:80) у деветом колу Евролиге.
"Губили смо лопте у кључним моментима, морамо да водимо рачуна о лопти, сваки посед је битан. Имали смо изгубљене лопте, а играли смо против искусног тима и морамо да постижемо поене на крају. Морамо да учимо из тога, имамо момке који могу да играју, несрећна ситуација, али то је утакмица коју смо 'бацили'", рекао је Браун.
Монако је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележио шест победа и три пораза, док Партизан има скор 3/6.
"Сигурно је да ће бити добра утакмица, код куће играмо и требало би то да искористимо на што бољи начин. Недостајало нам је среће на појединим мечевима. Последње две утакмице играли смо много боље, нисмо имали много среће. Мислим да ће и то да се поправи, а онда ћемо и чешће да добијамо утакмице", рекао је кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски.