БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Пред дуел са Србијом на клупу сео Дарио Ђерђа
Управни одбор Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине именовао је Дарија Ђерђу на место селектора мушке репрезентације.
Ђерђа (50) ће на клупи БиХ наследити Адиса Бећирагића, који је пре месец дана поднео оставку.
Нови селектор БиХ је каријеру започео као асистент у Загребу, затим је кратко радио у стручном штабу Цибоне, а онда је отишао у руски Перм. У Белгији је био од 2008. године, где је водио Шарлоа и Лијеж, а са Остендеом је освојио 14 титула првака. Водио је репрезентацију Белгије на претходна два европска првенства.Ђерђа је тренутно тренер француског Лиможа.
-Након завршетка Европског првенства, мислио сам да ћу се посвестити само клубу, али након разговора с челницима КСБиХ одлучио сам преузети репрезентацију Босне и Херцеговине. То је велика част и одговорност, с обзиром да БиХ има врло добру екипу. Сада треба наставити путем на којем је стао мој драги колега Адис Бећирагић. Надам се да ћемо у предстојећем периоду постићи резултате који ће бити задовољавајући, а успут направити и селекцију нових младих играча, које ћемо постепено укључивати у национални тим. Желео бих се захвалити и свим члановима Управног одбора КСБиХ на поверењу, а знам каква је одговорност бити селектор једне тако добре репрезентације - казао је Ђерђа за сајт Кошаркашког савеза БиХ.
Он је потом додао:
-Већ од данас крећем у контакт са свим играчима. Списак ће бити ускоро одређен. Само бих желео да нам се поклони поверење. Неке ствари које је колега Адис направио и које су биле добре апсолутно ћемо задржати и покушати се припремити што боље за први ‘прозор’ квалификација за Светско првенство, иако времена немамо превише.
БиХ ће 30. новембра дочекати Србију у другом колу групе Ц прве рунде квалификација за Светско првенство. Поред Србије и БиХ, у групи се налазе Турска и Швајцарска.