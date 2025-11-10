ШАМПИОН ОСЛАБЉЕН НА ЦРНО-БЕЛЕ: Фенер остаје без Вилбекина
10.11.2025. 17:13 17:16
Кошаркаш Фенербахчеа Скоти Вилбекин паузираће најмање месец дана због повреде колена десне ноге.
– После болова које је осетио, Вилбекин је прегледан и откривен је едем у хрскавици десног колена, а лечење је започето – наводи се на сајту клуба, актуелног шампиона Евролиге.
Турски медији су пренели да ће Вилбекин (32) паузирати најмање месец дана, што значи да неће да игра за Фенербахче ни против Партизана, 21. новембра у Арени, у мечу 12. кола Евролиге.