ШАМПИОН ОСЛАБЉЕН НА ЦРНО-БЕЛЕ: Фенер остаје без Вилбекина

10.11.2025. 17:13 17:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/Youtube/Eurohoops Türkiye

Кошаркаш Фенербахчеа Скоти Вилбекин паузираће најмање месец дана због повреде колена десне ноге.

– После болова које је осетио, Вилбекин је прегледан и откривен је едем у хрскавици десног колена, а лечење је започето – наводи се на сајту клуба, актуелног шампиона Евролиге.

Турски медији су пренели да ће Вилбекин (32) паузирати најмање месец дана, што значи да неће да игра за Фенербахче ни против Партизана, 21. новембра у Арени, у мечу 12. кола Евролиге. 

кошарка кк фенербахче евролига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
