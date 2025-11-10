САМАРЏИЋ ОСТАО БЕЗ ТРЕНЕРА: Хрвату уручен отказ у Аталанти
10.11.2025. 18:02 18:05
Хрватски стручњак Иван Јурић није више тренер фудбалера Аталанте, саопштио је клуб из Серије А.
– Аталанта објављује да је Иван Јурић разрешен дужности тренера првог тима, заједно са својим најближим сарадницима: Матеом Паром, Мигелом Велосом, Паолом Барбером, Стјепаном Остојићем и Микелеом Орекиом. Аталанта захваљује Јурићу и његовом стручном штабу на посвећености и жели им све најбоље у будућности – наводи се у клупској објави.
Јурић (50) је смењен после два везана пораза у Серији А, где у седам утакмица у низу није остварио победу.
Аталанта после 11 одиграних кола има само 13 бодова и налази се на 13. месту Серије А.
Име новог тренера клуба за који игра и репрезентативац Србије Лазар Самарџић биће саопштено до краја текуће недеље.