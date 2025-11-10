overcast clouds
САМАРЏИЋ ОСТАО БЕЗ ТРЕНЕРА: Хрвату уручен отказ у Аталанти

10.11.2025. 18:02 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Philippe Magoni

Хрватски стручњак Иван Јурић није више тренер фудбалера Аталанте, саопштио је клуб из Серије А.

Аталанта објављује да је Иван Јурић разрешен дужности тренера првог тима, заједно са својим најближим сарадницима: Матеом Паром, Мигелом Велосом, Паолом Барбером, Стјепаном Остојићем и Микелеом Орекиом. Аталанта захваљује Јурићу и његовом стручном штабу на посвећености и жели им све најбоље у будућности наводи се у клупској објави.

Јурић (50) је смењен после два везана пораза у Серији А, где у седам утакмица у низу није остварио победу. 

Аталанта после 11 одиграних кола има само 13 бодова и налази се на 13. месту Серије А. 

Име новог тренера клуба за који игра и репрезентативац Србије Лазар Самарџић биће саопштено до краја текуће недеље.

фудбал аталанта серија а лазар самарџић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
