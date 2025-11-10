overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ПРВИ ТРЕНИНГ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Нови селектор са „орловима" у Старој Пазови пред дуел са Енглеском

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Нови селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић одржао је први тренинг са екипом.

Репрезентација Србије одрадила је први тренинг у Спортском центру ФСС у Старој Пазови пред дуеле који следе против Енглеске у Лондону 13. новембра и три дана касније у Лесковцу, када ће ривал бити Летонија. 

Тренинг опоравка после лигашких утакмица током викенда једна група играча одрадила је на терену „Мишел Платини“, друга у сали Спортског центра. 

Орлови ће у уторак имати два тренинга, а у среду пре подне на програму је и званични тренинг, такође у СЦ ФСС од 11 сати, који ће бити отворен за медије првих 15 минута, а онда следи одлазак у Лондон.

Спорт Фудбал
