(ФОТО, ВИДЕО) ПРВИ ТРЕНИНГ ВЕЉКА ПАУНОВИЋА: Нови селектор са „орловима“ у Старој Пазови пред дуел са Енглеском
Нови селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић одржао је први тренинг са екипом.
Репрезентација Србије одрадила је први тренинг у Спортском центру ФСС у Старој Пазови пред дуеле који следе против Енглеске у Лондону 13. новембра и три дана касније у Лесковцу, када ће ривал бити Летонија.
Тренинг опоравка после лигашких утакмица током викенда једна група играча одрадила је на терену „Мишел Платини“, друга у сали Спортског центра.
„Орлови“ ће у уторак имати два тренинга, а у среду пре подне на програму је и званични тренинг, такође у СЦ ФСС од 11 сати, који ће бити отворен за медије првих 15 минута, а онда следи одлазак у Лондон.