ПРВИ ПОРАЗ СУБОТИЧАНА У АБА ЛИГИ: Јарамаз водио Илирију до тријумфа

10.11.2025. 20:31 20:33
спорт
Фото: ABA liga/Perspektiva Ilirija/Ales Fevzer

Кошаркаши Спартака поражени су као гости од Илирије резултатом 78:75 у мечу 6. кола Групе Б АБА лиге.

Спартак после првог неуспеха у сезони има скор 4-1, док је Илирија на учинку 2-3.

Бивши кошаркаш Партизана Огњен Јарамаз предводио је Илирију ка победи са 19 поена, 14 је дао Вендел Џером Грин, а 10 Бине Препелич.

Оливије Ханлан са 11 и Игор Дробњак са 10 поена су били једини двоцифрени у Спартаку. 

Прво полувреме је у потпуности припало домаћину, који је после 20 минута игре водио 41:32. Домаћин је одржавао предност у трећој деоници, после које је водио 58:47. 

Шест минута пре краја било је 64:53 за Илирију. Спартак је пришао у финишу на минус четири (68:72), али није могао до преокрета. 

У наредном колу Групе А Спартак ће гостовати Босни.

кк спартак суботица АБА лига кошарка
Спорт Кошарка
06.11.2025. 14:51 15:07
