ПРВИ ПОРАЗ СУБОТИЧАНА У АБА ЛИГИ: Јарамаз водио Илирију до тријумфа
10.11.2025. 20:31 20:33
Кошаркаши Спартака поражени су као гости од Илирије резултатом 78:75 у мечу 6. кола Групе Б АБА лиге.
Спартак после првог неуспеха у сезони има скор 4-1, док је Илирија на учинку 2-3.
Бивши кошаркаш Партизана Огњен Јарамаз предводио је Илирију ка победи са 19 поена, 14 је дао Вендел Џером Грин, а 10 Бине Препелич.
Оливије Ханлан са 11 и Игор Дробњак са 10 поена су били једини двоцифрени у Спартаку.
Прво полувреме је у потпуности припало домаћину, који је после 20 минута игре водио 41:32. Домаћин је одржавао предност у трећој деоници, после које је водио 58:47.
Шест минута пре краја било је 64:53 за Илирију. Спартак је пришао у финишу на минус четири (68:72), али није могао до преокрета.
У наредном колу Групе А Спартак ће гостовати Босни.