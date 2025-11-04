ШУТЕР КОШАРКАШКОГ КЛУБА СПАРТАК У ФОКУСУ ПРЕД ВЕЛИКИ ДУЕЛ СА ГРАН КАНАРИЈОМ У ЛИГИ ШАМПИОНА Чека се Момиров
Кошаркаши Спартака у среду од 21 час играју против Гран Канарије у 4. колу ФИБА Лиге шампиона. Суботичани су до сада у групној фази европског такмичења на скору 2–1, а једини пораз доживели су управо од овог ривала у Дудовој шуми.
Зато би сутрашњи сусрет могао да буде и борба за прво место у групи. Екипа са севера Србије улази у меч након велике победе над Црвеном звездом, жељна да узме још један велики скалп.
У томе би морао да допринесе и бек Стефан Момиров, који последњих недеља није у форми, што је била и тема излагања тренера Спартака Владимира Јовановића.
– Прошле године је кренуо из минуса. Донекле сам му то замерио. Причали смо он и ја, веома је паметан момак. Дошао је у физичком стању које није било задовољавајуће. У другом делу сезоне довео је тело до оптимума, подигао проценат шута и био значајан у тренутку када се сезона ломила. Поправио је и одбрану. Сада има проблем са процентима, али имамо добру ротацију од шест–седам бекова. Сви могу да погоде са дистанце, тако да не зависимо само од њега. И даље је он озбиљна претња за противничке екипе, и даље се они спремају као да ће он то да убаци. Један од разлога за слабији шут можда је то што игра добру одбрану и троши се на том делу терена, па се то одрази на проценат. Изнивелисаће се то – истакао је стратег Суботичана.
В. М. П.