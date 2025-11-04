ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Неславни рекорд Црњана, Рускоселци им забили десет голова, примили укупно СТО

Будућност - Црвена звезда 0:10 (0:2)

СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца 50, Бајић (Кикинда), стрелци: Попесков у 15. 40. 46. и 85. Петровић у 53. Даилов у 57. Цукић у 60. и 75. Видић у 65. Кнежевић у 82. минуту.

БУДУЋНОСТ: Мил. Глишин 5, Живин 5, Пролић 5,5, И. Салма 5 (Мио. Глишин 5), Грубанов 5, Лакатош 5, Тодор 5 (Арсин 5), Недељков 5,5, Томић 5, В. Салма 5. И. Петровић 5.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић, Лајић 7,5, Видић 7, Даилов 7,5, Попесков 9, Чуданов 7, Петровић 7,5, Кнежевић 7,5, Барбул 7,5, Цуцић 7,5, Крстин 7.

Црњани су у 12. првенственом окршају према очекивању претрпели нову катастрофу, односно у 12 сусрета примили су више од стотину голова, односно 103.

С друге стране, Рускоселци су у комшилук допутовали са само 11 играча и остварили победу “десетицом”. П. Трнић

Напредак - Раднички 0:4 (0:0)

ЧЕСТЕРЕГ: Стадион Напретка, гледалаца 300, судија: Џафић (Панчево), стрелци: Ђурђевић у 50. Мил. Зорић у 55. Анђелковић у 78. и Димитријевић у 90. минуту.

НАПРЕДАК: Ф. Варадинац 7, Латковић 6 (Л. Егреџија 6,5), Митровић 6,5 (Рашета 6,5), Радојчић 7, Богић 7, Рибић (Мрђеновић), Никић 6,5, Рељић 7, У. Глигић 7 (Н. Вукојевић 7), Кресоја 7,5, Винцан 6.

РАДНИЧКИ: Лавирац 7, Анђелковић 7, Ђурђевић 7, Граховац 7 (Иванчевић), Титин 7, Голић 7, Рајачић 7 (Димитријевић 7), Миловановић 7, Сандић 7 (Станић 7), Мил. Зорић (Каурић 6), Шемић 7,5.

Честережани су после два узастопна тријумфа осетили горчину пораза, јер су у другом полувремену изгубили снагу и концентрацију, а Зрењанинци, такође дављеници, заслужено однели бодове.

Судија Бојан Џафић показао је чак седам картона, а за то у неколико наврата није имао праве разлоге.

П. Трнић

Козара - Војводина 0:3 (0:1)

БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 100, судија: Кнежевић (Банатско Карађорђево), стрелци: Милановић у 22. Којић у 47. и Прерадовић у 77.минуту.

КОЗАРА: Шево 5,5, Лисица 5,5, Лабус 5,5 (Рофа 6), Спасић (Овука 6), Јанков 7, Протић 6 (Коцкар 6,5), Радивојац 6,5, Ђорић 6 (Латиновић 6), Пенавски 6, Томић 6,5, Зељковић 6,5.

ВОЈВОДИНА: Носај 7, Јешић 7, Кнежевић 7, Гардиновачки 7, Прерадовић 7 (Лукић 6), Малбашки 7,5, Милановић 7,5, Арсић 7, Којић 7, Калајџија 7, Стефановић 7.

Великоселци и даље непријатно изненађују своје све малобројније симпатизаре.

Овога пута су поражени од Перлежана у дуелу у коме су показали све своје слабости. С друге стране, победнички састав показао је да се иако са доста младих играча може лако прикључити горњем делу првенствене табеле.

Наравно, ако на неком наредном гостовању уз редовне тријумфе пред својим навијачима дођу до три бода.

Фудбалски резултати и пласман Резултати Резултат ОФК Граднулица – Слобода 1:0 Долово – Јединство 3:2 Б будућност – Црвена звезда 0:10 Задругар – Борац 2:1 ОФК Бегеј – Глогоњ 0:0 Полет – Јединство (В) 4:2 Напредак – Раднички Зрењанин 0:4 Козара – Војводина 1928 0:3 Пласман Poz Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Граднул. 12 12 0 0 54:9 36 2 Долово 12 8 1 3 321:6 25 3 Глогоњ 12 7 2 3 39:16 23 4 Бегеј 12 6 3 3 20:12 21 5 Војводина 12 6 1 5 38:22 19 6 Ц. звезда 12 6 1 5 28:14 19 7 Једин. (В) 12 6 1 5 27:18 19 8 Борац (С) 12 6 1 5 27:18 19 9 Слобода 12 6 1 5 23:19 19 10 Једин. (БК) 12 6 0 6 26:22 18 11 Задругар 12 5 1 6 27:30 16 12 Полет 12 4 2 6 24:37 14 13 Радн. (З) 12 3 3 6 16:27 12 14 Козара 12 3 1 8 17:21 10 15 Напредак 12 3 0 9 18:36 9 16 Б будућност 12 0 0 12 4:103 0

ОФК Бегеј – Глогоњ 0:0

ЖИТИШТЕ: Гледалаца 150. Судија Дамајан Родеан (Зрењанин) 7. Жути картони: Марко Новак (ОФК Бегеј), а Васић (Глогоњ).

ОФК БЕГЕЈ: Савић 8, Косовић 7 (од 88. Обренић -), Мијатовић 8, Кубуровић 7, Надашки 7 (од 80. Марко Новак -), Умићевић 7, Замбо 7, Младен Новак 7, Цаврић 7 (од 67. Еремић -), Николић 7 и Јоњев 7 (од 46. Јевремов 7).

ГЛОГОЊ: Тешовић 7, Вулетић 7, Додић 7 (од 67. Вулетић -), Ковач 7, Мршовић 7, Костадиновић 7, Ј. Васић 7, Ивић 7, Шутановац 7 (од 86. Станисављевић -), В. Васић 7 и Стаменовић 6 (од 46. Петровић 6).

У Житишту је одигран дерби кола, а фудбалери оба тима пружили су максимум. Солидној фудбалској представи недостајали су голови за комплетан ужитак.

Свих 90 минута играло се брзо, борбено и са много лепих акција и израђених прилика са обе стране. Имали су домаћи више од игре у првом полувремену и зреле прилике које нису искористили Замбо и Надашки, а у нставку опет су шансе имали Младен Новак и Умићевић, али је голман гостију био сигуран.

У самом финишу и гости су се у потпуноси отворили и били веома опасни, па су одбрамбени играчи из Житишта били на правим мукама. Мијатовић и голман Савић су се посебно истакли и спашавли своју мрежу. На крају су бодови подељени што је и најреалнији исход овог меча.

Д. Милићев

Полет (И) - Јединство (В) 4:2 (4:2)

ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Јована Халас (Зрењанин). Стрелци: Јосимов у 15, Стојановски у 27, Ковачевић у 30. и 40. за Полет, Јанков у 13, Мајсторовић у 20. минуту за Јединство.

ПОЛЕТ (И): Мандић 7, Не.Вукшић 7, Јованов 7 (Ни. Вукшић 7), Чермељ 7, Мићић 7, Стојановски 7,5, Јосимов 7 (Вјештица 7), Суботић 7, Ковачевић 7,5, Бузаџија 7, Ђукановић 7.

ЈЕДИНСТВО (В): Узелац 7, Б.Тешић 6,5, Цигановић 7, Лунц 6,5 (Вранић 6,5), Блажу 6,5, Јанков 7, Станисављев 7, Радмановац 6,5, Петровић 6,5 (Ћирка 6,5), Мајсторовић 7, Л.Тешић 6,5.Б.Стојковски

Долово - Јединство 3:2 (1:1)

ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: Марков (Зрењанин). Стрелци: Пештерац 17. и 59, Шарац у 63. за Долово, Шушњару 14, Ајдарић у 49. минуту за Јединство.

ДОЛОВО: Томић 7, Павловић 7 (Шарац 7), Цветковић 7, Миловац 7, Петковић 6,5 (Џантовски 6,5), Ф.Ђорђевић 7, Пештерац 7,5 (Савков 7), Каранфиловски 7 (Адвигов 7), Шево 7,5, Гиговић 7 (Л.Ракоњац 7), Граовац 7.

ЈЕДИНСТВО (БК): Кашлик 7, Рапаић 7, Б.Мартиновић 6,5, Марчетић 6,5, Милановић 7, Вираг 6,5, С.Мартиновић 6,5 (Јокић 6,5), Ајдарић 7, Шушњар 7, Дучић 7, Максимовић 6,5.

Б.Стојковски