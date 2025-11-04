(ВИДЕО) ЛИСИЦА НОВИ СТАНОВНИК ШИДА Ноћу дежура, дању се враћа у шуму
04.11.2025. 14:14 14:26
Необичан јутарњи призор изненадио је станаре Толстојеве улице у Шиду када је снимљена лисица која је журно претрчавала улицу.
Видео, снимљен овог јутра у раним сатима, брзо је побројао симпатије корисника друштвених мрежа.
"Неко у дневну, а лисица из ноћне смене", стоји у опису видеа.
Како пишу у коментарима локалне странице која је објавила видео, лисица се већ неколико дана врзма по Шиду.
- Долазе из шуме, јер се секу и нарушава им се природно станиште, а могуће да их локалне заједнице не хране, као што би требало - написао је неко у коментару.
Становница Шида написала је да је лисицу видела и јуче око пола пет ујутру код подвожњака.
Иако су лисице обично плашљиве, грађани би требало да буду опрезни и да их не дирају и не хране.