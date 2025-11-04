clear sky
(ВИДЕО) ЛИСИЦА НОВИ СТАНОВНИК ШИДА Ноћу дежура, дању се враћа у шуму

04.11.2025. 14:14 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
lisica
Фото: pixabay.com/ilustracija

Необичан јутарњи призор изненадио је станаре Толстојеве улице у Шиду када је снимљена лисица која је журно претрчавала улицу.

Видео, снимљен овог јутра у раним сатима, брзо је побројао симпатије корисника друштвених мрежа.

"Неко у дневну, а лисица из ноћне смене", стоји у опису видеа.

Како пишу у коментарима локалне странице која је објавила видео, лисица се већ неколико дана врзма по Шиду.

- Долазе из шуме, јер се секу и нарушава им се природно станиште, а могуће да их локалне заједнице не хране, као што би требало - написао је неко у коментару.

Становница Шида написала је да је лисицу видела и јуче око пола пет ујутру код подвожњака.

Иако су лисице обично плашљиве, грађани би требало да буду опрезни и да их не дирају и не хране.

(Telegraf.rs)

лисица шид дивља животиња
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Војводина Срем
