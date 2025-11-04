ПРОДИСАО РУКАВАЦ ВЕЛИКЕ РЕКЕ Завршено измуљавање Дунавца у Сремским Карловцима
Измуљивање и проширење корита Дунавца у Сремским Карловцима, започето половином октобра у оквиру пројекта „Обнова водених и влажних станишта у три резервата дуж река Дунава и Саве“, завршено је јуче.
Како је рекла Ивана Васић из Јавног предузећа „Војводинашуме“, које је главни носилац посла, његови резултати су већ видљиви будући да је велика количина воде ушла у рукавац.
По њеним речима, окосницу целог пројекта чини обнова веома угрожених еко-система, влажних и водених станишта, а на Дунавцу у Сремским Карловцима ревитализовано је око 350 метара, иако се техничком документацијом предвиђа 700 метара, што оставља могућност за наставак активности у наредној години.
– Током овог посла извађено је 13.000 метара кубних седимента, а нешто више од 2.500 матара кубних је враћено у Дунав, док је остало депоновано са стране и то ће се слећи. Добићемо много већу водену површину и проток и неопходно је наставити радове у будућем периоду – рекла је Ивана Васић.
Председник општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић приликом јучерашњег обиласка терена рекао је да је значај пројекта вишеструк.
– Овај део Старог Дунава знатно време је без воде. Реч је о природном станишту ретких птица и важном биодиверзитету који морамо да очувамо. Захваљујући овом подухвату омогућиће се приступ воде у Дунавац, чиме ће се створити услови за опстанак биодиверзитета и птица које бораве у том подручју, а истраживачима и Покрету горана Војводине да наставе своје активности. Колико год изгледало да овај део Карловаца није приступачан, он то јесте захваљујући Покрету горана Војводине, који је протеклих година створио услове за то. Овим пројектом ћемо допринети да се тај део Дунавца развија и у будућности – казао је Ђурђић.
Рекреативна оаза
Ивана Васић из „Војводинашума“ истакла је да подручје Старог Дунава у Карловцима данас изгледа као лепа рекреативна зона за Карловчане, пре свега захваљујући иницијативи и залагању Покрета горана Војводине који трају више од десет година.
– Пре седам-осам година горани су радили истраживање којим је обухваћено 120 ђака из Карловаца, а резултати су показали да 65 одсто деце у том периоду никад није било на Дунаву. Креирањем оваквог локалитета и додавањем различитих садржаја, као што су вожња катамараном, полигон за децу, мобилијар, осматрачнице за птице и слично, знатно су унапређени услови за боравак у том делу Карловаца – рекла је Ивана Васић.
Пројекат који траје до јуна наредне године спроводи ЈП „Војводинашуме“, у сарадњи са невладиним организацијама – „Умови Европе – Институт за научну изврсност и технолошки напредак“ и Покрет горана Војводине, уз финансијску подршку Шведске, односно Шведске агенције за међународни развој (СИДА) у оквиру иницијативе „ЕУ за Зелену агенду у Србији“ у сарадњи са УНДП. Овим пројектом обухваћени су и Обедска бара и Горње Подунавље.
Укупна вредност пројекта је 298.000 долара, од чега је директна донација Шведске око 149.000 долара, а остатак улаже ЈП „Војводинашуме“ из својих извора.