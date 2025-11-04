clear sky
ВРЕЛОВОДНИ ПРИКЉУЧАК УКИДА ГРЕЈАЊЕ ПОТРОШАЧИМА У ДВЕ УЛИЦЕ Биће хладни радијатори у среду у делу Роткварије

04.11.2025. 13:47 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
У среду, 5. новембра 2025. године, од 10 сати, због радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Достојевског број 22, биће прекинута испорука топлотне енергије за грејање за објекте у следећим улицама:

- Достојевског;

- Словачка 11-17, 20-34.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање очекује се истог дана, 5. новембра 2025. године, у послеподневним часовима.

Нови Сад
