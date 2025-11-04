clear sky
ФРАНЦУСКИ ФУДБАЛЕР ДЕЗИРЕ ДУЕ ДОБИТНИК НАГРАДЕ "ЗЛАТНИ ДЕЧКО" за најбољег младог играча за 2025. годину

04.11.2025. 17:33 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
due
Фото: Tanjug (AP Photo/Jeremias Gonzalez)

Фудбалер Пари Сен Жермена Дезире Дуе добитник је престижне награде "Златни дечко" за најбољег младог играча у 2025. години.

Дуе је традиционалну награду коју додељује италијански спортски дневник из Торина "Тутоспорт" наследио од Ламина Јамала из Барселоне који је победио прошле године.

Награда "Златни дечко" додељује се најбољем младом играчу до 21 године.

Дуе је током 2025. године са "свецима" освојио Лигу шампиона, Лигу 1, Куп и Суперкуп Француске, европски Суперкуп, а играо је и финале ФИФА Светског првенства за клубове, где су Парижани  неочекивано поражени од Челзија.

На укупно 61 утакмици постигао је 16 и наместио још толико голова. Добио је и МВП признање за најбољег играча финала Лиге шампиона.

Дуе је четврти Француз који осваја ово признање, а први од Килијана Мбапеа 2017. године. Пре њих двојице то су били још Пол Погба 2013. и Антони Марсијал 2015. године.

Златни дечко награда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
