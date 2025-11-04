ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери
Српски тенисер Новак Ђоковић обезбедио је пласман у четвртфинале турнира у Атини.
На својој премијери у грчкој престоници, пети рекет света је уписао први тријумф у каријери над Алехандром Табилом у трећем међусобном окршају (2:0).
Након времена игре, по сетовима је било 7:6(3), за нашег аса ког у наредној рунди очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија.
Потпомогнут публиком која је била на његовој страни током читавог меча, Новак је морао добрано да се озноји против Чилеанца који је рођен у Канади.
Тек након тај-брејка је успео по први пут икада да узме сет Табилу. Новак је одлично кренуо и већ на старту имао две брејк шансе које није искористио, а које ће, испоставиће се, бити једине.
Табило је у прва три своја сервис гема до освајања истих морао на разлику, показивао је знаке рањивости, али Новак никако није успевао да га брејкне, док је упоредо био сигуран на свом сервису.
Два пута је напослетку сервирао за останак у сету, у оба наврата уз минималне трзавице, да би напослетку одлука пала у тај-брејку где се ипак зна ко је најбољи.
Одмах је Новак направио мини-брејк, надовезавши се са два освојена гема на свој сервис којим је направио ненадокнадиву разлику и потом освојио први сет после нешто више од сат времена игре.
Најближе повратку Табило је био на старту другог сета када је имао и једину брејк шансу на читавом сусрету, али је није искористио.
Стигао је силовит одговор – два брејка Новака којим је ставио тачку на овај сусрет.
Top seed Novak Djokovic wins 20 of the last 23 points to beat Alejandro Tabilo 7-6(3), 6-1 and reach the QFs in Athens.
225 (!) tour-level QFs, one away from Nadal
6th consecutive QF in 2025
Looked pretty good today! pic.twitter.com/rp6mKvGh3U
— José Morgado (@josemorgado) November 4, 2025