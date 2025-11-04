clear sky
ЂОКОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ У АТИНИ: Први пут срушио Табила у каријери

04.11.2025. 20:27 20:33
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: Printscreen/youtube/House of Highlights

Српски тенисер Новак Ђоковић обезбедио је пласман у четвртфинале турнира у Атини.

На својој премијери у грчкој престоници, пети рекет света је уписао први тријумф у каријери над Алехандром Табилом у трећем међусобном окршају (2:0).

Након  времена игре, по сетовима је било 7:6(3), за нашег аса ког у наредној рунди очекује бољи из дуела Нуна Боржеса и Елиота Спицирија.

Потпомогнут публиком која је била на његовој страни током читавог меча, Новак је морао добрано да се озноји против Чилеанца који је рођен у Канади.

Тек након тај-брејка је успео по први пут икада да узме сет Табилу. Новак је одлично кренуо и већ на старту имао две брејк шансе које није искористио, а које ће, испоставиће се, бити једине.

Табило је у прва три своја сервис гема до освајања истих морао на разлику, показивао је знаке рањивости, али Новак никако није успевао да га брејкне, док је упоредо био сигуран на свом сервису.

Два пута је напослетку сервирао за останак у сету, у оба наврата уз минималне трзавице, да би напослетку одлука пала у тај-брејку где се ипак зна ко је најбољи.

Одмах је Новак направио мини-брејк, надовезавши се са два освојена гема на свој сервис којим је направио ненадокнадиву разлику и потом освојио први сет после нешто више од сат времена игре.

Најближе повратку Табило је био на старту другог сета када је имао и једину брејк шансу на читавом сусрету, али је није искористио.

Стигао је силовит одговор – два брејка Новака којим је ставио тачку на овај сусрет.

 

 

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
