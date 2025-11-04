clear sky
(МАПА) ЗБОГ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ КОЛОВОЗА Аутобуска линија ка Сремској каменици привремено мења мења трасу

04.11.2025. 15:16 15:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈГСП
Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава грађане да ће доћи до измене једне трасе градског аутобуса.

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 05. до 19. новембра привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 69.

ЈГСП "Нови Сад"
Фото: ЈГСП "Нови Сад"

Због радова на поправци коловоза на Камeничком путу (у зони кбр. 34 у Петроварадину), аутобуси на наведеној линији саобраћаће на следећи начин: 

Смер из Новог Сада 

На раскрсници Булевар ослобођења/Максима Горког аутобуси ће продужавати право Булеваром ослобођења, затим преко Моста слободе до петље Мишелук и РТВ Војводине, где ће правити круг око зграде телевизије и настављати редовном трасом до окретнице на Чардаку. 

Смер са Чардака 

Аутобуси ће саобраћати редовно до РТВ Војводине, где ће правити круг око зграде телевизије, затим ће саобраћати до петље Мишелук, преко Моста слободе и Булевара ослобођења до Железничке станице. 

На измењеном делу трасе користиће се редовна стајалишта других линија, истакли су у ЈГСП-у.

Нови Сад
