ЖРЕБ ЗА ЛИГУ НАЦИЈА: Фудбалерке Србије против Шведске, Италије и Данске
Женска фудбалска репрезентација Србије играће у групи А1 Лиге нација против Шведске, Италије и Данске, одлучено је жребом у Ниону.
У групи А2 биће Француска, Холандија, Пољска и Република Ирска. У групи А3 се налазе Шпанија, Енглеска, Исланд и Украјина, док ће у групи А4 бити Немачка, Норвешка, Аустрија и Словенија.
Утакмице Лиге нација ће бити одигране од фебруара до јуна 2026. године. Победници група избориће пласман на Светско првенство, које ће 2027. године бити одржано у Бразилу, а преостале селекције одлазе у бараж, који је на програму од октобра до децембра следеће године.
Србију су на жребу у Ниону представљале потпредседница ФСС Сандра Сремчевић и тим менаџер А селекције Бојана Веселиновић.
"Пред нама је изазов који прихватамо с максималном мотивацијом. Група је изузетно захтевна. Сваки противник има и квалитет и искуство и играчице које могу да направе разлику у сваком тренутку. Поштујемо све, али се никога не плашимо", изјавила је селекторка Србије Лидија Стојкановић, пренео је званични сајт ФСС.
"Фокусираћемо се на себе, на свој развој, на оно што ми желимо у игри. Да из сваког меча извучемо максимум. У оваквим групама често одлучују нијансе, форма играчица у датом тренутку, тренутак инспирације или грешка. Знамо шта хоћемо и колико можемо. Верујем у своје играчице и у наш рад. Сигурна сам да ћемо показати да заслужујемо да будемо део овако јаке групе", додала је Стојкановић.