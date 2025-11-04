ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Васић из слободњака у дубокој надокнади донео победу Градиштанцима

Бачко Градиште: Игралиште у СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја“. Гледалаца: 200. Судија: Ждрња (Суботица). Стрелац: Васић у 90+6. минуту за Воводину. Жути картони: Радојковић (Војводина), М. Недељковић, Л. Дорокхази (Искра).

ВОЈВОДИНА: Шмит 7, Илић 7, Шибалић 7, Радојковић 7, Ср. Гашић 7 (од 60. Јовић 7,5) (од 73. Ердељан 6), Си. Гашић 7, Васић 7,5, Пеленгић 7,5, Икрашев 6,5, Лукић 6, Милановић 7.

ИСКРА: В. Недељковић 6,5, Сердар 6,5, Губаш 7, Вајагић 7, Миловановић 6, Салонтаи 6,5, Грубачић 6 (од 62. Л. Дорокхази - ), А. Дорокхази 6,5, Харди 6,5, М. Недељковић – (од 25. Малацко ), Бокан 6.

То што Градиштанцима није пошло за ногом у регуларних 90 минута, јесте у надокнади времена.

У шестом минуту надокнаде, из слободног ударца са ивице казненог простора, искоса са леве стране, Драгољуб Васић је изврсно шутирао и погодио десни горњи угао немоћног Вида Недељковића. То је изазвало ерупцију одушевљења на терену и трибинама.

Један мајсторски ударац за три бода, који је клуб најстаријег имена Војводина попео на „коту 4“ војвођанског севера. На тај начин се вратило Градиштанцима за неколико пропуштених прилика током игре, али и пар сусрета уназад када су од већ добијене утакмице остали без два бода. Иначе, утакмица старих ривала и спортских пријатеља протекла је у борбеној игри оба тима, па су се у жару борбе дешавале и повреде.

Најгоре је прошао Марко Недељковић, који је у 25. минуту, после судара са Срђаном Радојковићем, са чалмом на глави напустио терен. С времена на време су се ређале шансе, али лопта никако није хтела у мрежу. Најближи поготку били су Пеленгић у надокнади првог плувремена, када је из слободног ударца уздрмао пречку и Бокан у 61. минуту када је лопта после његовог шута погодила стативу.

Млади Лука Милановић је у 31. минуту прешао двојицу играча, а онда шутирао право у голмана. Исти играч је у 45. минуту избио сам пред гол гостију и скренуо је лопту крај истрчалог голмана, а она је отишла крај десне стативе ван терен. У 75. минуту је Илија Ердељан покушао главом после изврсног центаршута са десног бока, али је лопта и овог пута отишла крај гола. Брзоноги гости су у пар наврата озбиљно приретили шутевима са дистанце, али је Александар Шмит био увек на месту.

На крају се мора закључити да су Градиштанци тешком муком стигли до три бода, јер су се гости представили као достојан ривал, али победа је потпуно заслужена.

В. Јанков

Раднички (Р) - Обилић 2:2 (1:2)

РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 100, судија: Радуловић (Црвенка), стрелци: Кљајић у 1, Јелић у 46. минуту за Раднички, Крстић у 41. и Марковић у 43. Минуту ( пенал) за Обилић. Жути картони: Стокић, Црњански (Раднички), М. Кобиларвов, Вучетић (Обилић)Црвени картон

РАДНИЧКИ: Игратовић 7, Бањац 6 (Стамнковић), Лучар 6, Стокић 7, Ђорђевић 6,5, Гуглета 6,5 (Сеферовић 6,5), Влајић 7 (Црњански 7), Јелић 7,5, Агбаба 6,5, Шошкић 7, Кљајић 7.

ОБИЛИЋ: Вучетић 6, Мил. Кобиларов 6,5, Н. Кобиларов 6, Шћепановић 7, Вујошевић 7, Марковић 7 (Модић), Лазић 6,5, Кнежевић 6, Топавчевић 6,5 (Узелац 6,5), Јушковић 7, Крстић 7.

Домаћин је повео у првом минуту голом Кљајића и промашио је још две прилике. У финишу првог дела гости су постигли два гола и дошли у вођство.

У 46. минуту Ратковчани су изједначили голом Јелића и наставили серију промашаја. Последњих 23 минута игре домаћин је имао играча више, а гости су опструисали игру не бирајући средства, тако да није дошло до промене резултата.

А. Чичић





Фудбалски резултати и пласман Резултати Резултат Раднички 1918 (Р) – Обилић 2:2 Сутјеска – ОФК Младост АПА Младост (БП) – Тиса 1:3 Б будућност (Г) – Хајдук 1912 (К) 1:0 Војводина – Искра 1:0 Бајша – Бечеј 1918 1:0 Раднички 1905 (Б) – Хајдук (С) 2:0 Будућност (М) – Пролетер 3:2 Пласман Poz Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Млад. АПА 12 9 2 1 27:11 29 2 Б будућ. (Г) 12 8 3 1 32:9 27 3 Тиса 12 8 1 3 28:13 25 4 Војводина 12 6 3 3 20:16 21 5 Хајдук (С) 12 6 3 3 18:15 21 6 Бајша 12 6 2 4 23:20 20 7 Хајдук (К) 12 5 3 4 21:14 18 8 Б будућ. (М) 12 5 3 4 19:16 18 9 Радн. (Б) 12 5 2 5 15:18 17 10 Млад. (БП) 12 4 4 4 15:14 16 11 Обилић 12 4 3 5 20:17 15 12 Бечеј 12 4 1 7 12:22 13 13 Радн. (Р) 12 2 5 5 16:21 11 14 Искра 12 2 4 6 15:22 10 15 Пролетер 12 2 0 10 10:34 6 16 Сутјеска 12 0 1 11 7:36 1

Раднички (Б) - Хајдук (С) 2:0 (1:0)

БАЈМОК: Спортски центар, гледалаца 300, судија: Грдашевић (Бачка Топола), стрелци: Десница у 10. Орчић у 75. минуту. Црвени картон: Оречић (Раднички).

РАДНИЧКИ: Хорват 8, Кујунџић 7, Тосенбергер 7, Љубојчић 7 (Симић 7), Десница 8 (Орчић 7), Тапишка 8, Колак 7 (Бабић), Петровић 7, Облаковић 7, Милетић 7 (Стојановић 7), Маринковић 9.

ХАЈДУК: Зорић 6,5, Жежељ 7, Рашковић 6,5, Симин 7, Мазињанин 5,5 (Лисица), Коњовић 7, Кустурски 6,5 (Ердељи), Кулић 7,5, Ђурђев 7,5, Крунц 7, Бајчев 7.

Гости су већ у 5. минуту имали шансу када је шутирао Симин, али је голман одбранио. У 30. минуту Бајмочани су могли до 2:0 када је Петровић имао шансу, али је лопта отишла поред стативе.

Гости су имали прилику у 40. минуту преко Николе Кулића, шутирао је преко пречке. Бајмочани су у другом полувремену почели агреисније, гости су били на висини задатка, бранили се, али се нису могли одбранити.

Одлука је пала уласком у игру Срђана Орчића који је постигао гол у 75. минуту за 2:0. У 87. минуту спорни тренутак, Орчић је шутирао, лопта је погодио стативу и пречка, али је судија Гардашевић показао да се утакмица настави. Судија је искључио Срђана Орчића. На крају добра утакмица и заслужена победа Радничког.

С. Стојиљковић

Сутјеска - Младост АПА 0:2 (0:0)

БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ: Стадион Слоге, гледалаца 160, судија: Малић (Бачка Паланка), стрелци: Десница у 54. и Арсовић у 89. минуту.

СУТЈЕСКА: Дражић 7, Радовић 6,5 (Тот), Калуђеровић 7, Чуде 6,5, Зличић 6,5, Ери 6,5 (Декловић 6,5), Захарија 6,5, Добродолски 6,5, Вуковић 7, Ковачевић 6,5 (Миловић 5), Огњеновић 5,5.

МЛАДОСТ АПА: Мајсторовић 7, Балаћ 7, Јововић 7, Вејиновић 7, Мандић 7, Басарић 7, Зорић 6,5 (Ожеговић 6,5), Солаћ 7, Арсовић 8, Узелац 7 (Ђукић 7), Десница 8.

Играчи Младости су наставили са победама и овога пута су победили у гостима Сутјеску резултатом 2:0 головима Деснице и Арсовића.

У 5. минуту судија није досудио пенал за госте. У другом полувремен Младост напада а у 54. минуту Десница постиже леп гол. У последњем минуту Арсовић је постигао гол и поставио коначан резултат.

С овом победом Младост из Апатина држи челну позицију.

С. Стојиљковић