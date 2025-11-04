РАДОВИ НА КАМЕНИЧКОМ ПУТУ ОБУСТАВЉАЈУ САОБРАЋАЈ Ево куда неће моћи да се кроз Петроварадин вози до 19. новембра
04.11.2025.
У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, на Каменичком путу у зони кућног броја 34 у Петроварадину, реализоваће се радови на поправци коловозне конструкције.
Услед извођења ових радова на наведеном локалитету одређена је привремена забрана одвијања саобраћаја, која ће бити на снази од 5. до 19. новембра 2025. године.
Апелујемо на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.