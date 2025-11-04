clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
РАДОВИ НА КАМЕНИЧКОМ ПУТУ ОБУСТАВЉАЈУ САОБРАЋАЈ Ево куда неће моћи да се кроз Петроварадин вози до 19. новембра

04.11.2025. 13:59 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
радови
Фото: Град Нови Сад

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, на Каменичком путу у зони кућног броја 34 у Петроварадину, реализоваће се радови на поправци коловозне конструкције.

Услед извођења ових радова на наведеном локалитету одређена је привремена забрана одвијања саобраћаја, која ће бити на снази од 5. до 19. новембра 2025. године.

Апелујемо на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.

Нови Сад
