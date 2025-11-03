ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 12 У току радови на изградњи водоводног и канализационог прикључка
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 4. до 6. новембра, привремено ће бити измењена траса аутобуске линије број 12.
Због радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка у Которској улици, аутобуси на линији 12 саобраћаће на следећи начин:
Смер А: Центар - Телеп
На раскрсници Хероја Пинкија/Морнарска аутобуси ће скретати десно у Морнарску улицу, лево у Улицу Ћирила и Методија, на раскрсници Ћирила и Методија/Фејеш Кларе скретати лево у Улицу Фејеш Кларе, затим десно у Улицу Станоја Главаша и даље настављати редовном трасом кретања.
У току измене трасе привремено стајалиште налазиће се у Морнарској улици, након скретања из Улице хероја Пинкија. Аутобуси НЕЋЕ користити стајалиште „Фејеш Кларе – Ћирила и Методија“.
СМЕР Б: Телеп - Центар
На раскрсници Ћирила и Методија/Фејеш Кларе аутобуси ће настављати право Улицом Ћирила и Методија, скретати десно у Морнарску улицу, лево у Улицу хероја Пинкија и даље настављати редовном трасом кретања.