„РОМАНТИЧАРИ“ ПОКЛОНИЛИ ПОБЕДУ: Аутоголом обрадовали Нишлије
03.11.2025. 19:24 19:27
Фудбалери Радничког из Ниша победили су у Зајечару екипу ОФК Београда резултатом 1:0 у мечу 14. кола Суперлиге Србије.
Екипа из Ниша је до победе дошла аутоголом Уроша Стојановића у 31. минуту.
ОФК се налази на шестом месту на табели Суперлиге Србије са 20 бодова, а у следећем колу гостоваће Раднику у Сурдулици.
Раднички је на 11. позицији на табели са 15 бодова и у наредном колу дочекаће Војводину.
