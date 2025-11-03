overcast clouds
„РОМАНТИЧАРИ“ ПОКЛОНИЛИ ПОБЕДУ: Аутоголом обрадовали Нишлије

03.11.2025. 19:24 19:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Фудбалери Радничког из Ниша победили су у Зајечару екипу ОФК Београда резултатом 1:0 у мечу 14. кола Суперлиге Србије.

Екипа из Ниша је до победе дошла аутоголом Уроша Стојановића у 31. минуту.

ОФК се налази на шестом месту на табели Суперлиге Србије са 20 бодова, а у следећем колу гостоваће Раднику у Сурдулици.

Раднички је на 11. позицији на табели са 15 бодова и у наредном колу дочекаће Војводину.

суперлига фудбал офк београд фк раднички ниш
Спорт Фудбал
