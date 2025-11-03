Распоред сахрана за уторак, 4. новембар
У Новом Саду, Сремској Каменици и Футогу у уторак, 4. новембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Јосипа Јерка Муњас (-урна-) (1940.) 09.45
Миодраг Јована Јововић (-испраћај-) (1956.) 10.30
Момчило Радмиле Јовановић (-урна-) (1930.) 10.30
Лазо Јосифа Шебез (1943.) 11.15
Јован Данета Лукић (1938.) 12.00
Зорка Милана Малеш (1948.) 12.45
Душан Стевана Влатковић (1938.) 13.30
Милан Тодора Јовичић (1946.) 14.15
Мирјана Радисава Стојчић (1960.) 15.00
Љубиша Велимира Марковић (1949.) 15.30
Сремска Каменица, Католичко гробље:
Тома Виктора Коледар (1940.) 11.00
Сремска Каменица, Православбно гробље:
Мара Иван Музека (1941.) 13.00
Олга Милана Матошевић (1938.) 15.00
Футог, Централно гробље:
Тривуна Светка Ковачевић (1938.) 11.00
Мирко Марка Вукићевић (1938.) 13.00
Чедо Милоша Медић (1948.) 15.00