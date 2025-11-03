ДУГОВАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВРБАСУ НА РАТЕ За потраживања већа од 10 хиљада динара потписује се споразум са ЈКП „Комуналац” ЕВО КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ
Дуговања за комуналне услуге, већа од 10.000 динара, грађани Врбаса могу платити у више месечних рата, саопштило је ЈКП „Комуналац”.
На лични захтев корисника може се закључити споразум о плаћању дуга на рате за потраживања виша од 10.000 динара, за која није покренут поступак принудне наплате или која нису предмет судског спора.
Неопходан услов за закључење споразума је уплата 20 одсто од укупног дуговања. Остатак дуга, у зависности од износа, може се измирити на три до 10 месечних рата. Споразуми се могу закључити у канцеларији Службе обрачуна и наплате потраживања у управној згради ЈКП-а.
Остатак дуга измирује се на тачно утврђен начин. Дуг од 10.000 до 20.000 динара исплаћује се на три месечне рате, дуговање од 20.000 до 30.000 динара измирује се на шест месечних рата, а дуг од 30.000 до 50.000 на осам рата. Износи виши од 50.000 динара могу се поделити на 10 месечних рата, објашњавају у Служби обрачуна и наплате потраживања.
Кориснику који је закључио споразум неће се обрачунавати камата на дуг по споразуму уколико изврши своје обавезе из споразума, у супротном, камате ће се обрачунати. Корисник је дужан да редовно плаћа рате из споразума као и текуће обавезе, у супротном, губи право на измирење дуга на рате по закљученом споразуму. Дуг по споразуму се посебно евидентира како би се могла пратити наплата дуга по споразуму.