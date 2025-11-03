overcast clouds
15°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДУГОВАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВРБАСУ НА РАТЕ За потраживања већа од 10 хиљада динара потписује се споразум са ЈКП „Комуналац” ЕВО КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ

03.11.2025. 11:36 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кому
Фото: Илустрација/ Canva / ЈКП Комуналац

Дуговања за комуналне услуге, већа од 10.000 динара, грађани Врбаса могу платити у више месечних рата, саопштило је ЈКП „Комуналац”.

На лични захтев корисника може се закључити споразум о плаћању дуга на рате за потраживања виша од 10.000 динара, за која није покренут поступак принудне наплате или која нису предмет судског спора.  

Неопходан услов за закључење споразума је уплата 20 одсто од укупног дуговања. Остатак дуга, у зависности од износа, може се измирити на  три до 10 месечних рата. Споразуми се могу закључити у канцеларији Службе обрачуна и наплате потраживања у управној згради ЈКП-а.

Остатак дуга измирује се на тачно утврђен начин. Дуг од 10.000  до 20.000 динара исплаћује се на три месечне рате, дуговање од 20.000  до 30.000 динара измирује се на шест месечних рата, а дуг од 30.000 до 50.000 на осам рата. Износи виши од 50.000 динара могу се поделити на 10 месечних рата, објашњавају у Служби обрачуна и наплате потраживања.

Кориснику који је закључио споразум неће се обрачунавати камата на дуг по споразуму уколико изврши своје обавезе из споразума, у супротном, камате ће се обрачунати. Корисник је дужан да редовно плаћа рате из споразума као и текуће обавезе, у супротном, губи право на измирење дуга на рате по закљученом споразуму. Дуг по споразуму се посебно евидентира како би се могла пратити наплата дуга по споразуму. 

рате Врбас
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај