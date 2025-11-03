ВОШИНИ КЛИНЦИ КАО „А” ТИМ: Срушили Звезду истим резултатом, за прво место на табели
Протеклог викенда мечеве је играло шест селекција млађих категорија ФК Војводина уз учинак две победе, два ремија и два пораза.
Oмладинска лига Србије, 13. коло: Војводина – Црвена звезда 2:2 (2:0)
Омладинци Војводине ремизирали су у са екипом Црвене звезде резултатом 2:2 у 13. колу Омладинске лиге Србије. Стрелци за Војводину били су Боровина у 9. и Стојановић у 33. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Стојановић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Кравић, Скорупан, Станишић, Миловановић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Бабић, Пејић, Божичић, Николић.
У следећeм колу старији омладинци гостују Напретку у Крушевцу.
Кадетска лига Србије, 13. коло Војводина – Црвена звезда 3:2 (3:0)
Кадети Војводине победили су Црвену звезду резултатом 3:2 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су Пејовић у 3. Траиловић у 32. и Јовић у 43. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бањац, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Пејовић, Кљајић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Чејовић, У игру са клупе ушли су: Делибашић, Караица, Жарковић.
У следећем колу старији кадети гостују Реалу у Нишу.
Реал (Ниш) – Вошини клинци 2 : 1 (1 : 1).
Вошини клинци поражени су на гостовању Реалу резултатом 2:1 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелац за Вошине клинце био је Баљак у 27. минуту.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Табачки, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Јеличић, Николић Угљеша, Милошевић. У игру са клупе ушли су: Коврлија, Калуђеровић, Петровић, Николић Огњен, Дедеић.
У следећем колу Вошини клинци дочекују ОФК Београд.
Oмладинска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 1 : 1 (0 : 0).
Млађи омладинци Војводине ремизирали су са екипом Словена из Руме резултатом 1:1 у 11. колу Омладинске лиге Војводине. Стрелац за Војводину био је Јанковић у 51. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Ристић, Матић, Мајсторовић, Стојаковић, Ђермановић, Јанковић, Косић, Асанов, Влаховић, Мијатов. У игру са клупе ушли су: Милованоић, Парезановић, Милер, Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци гостују Радничком у Зрењанину.
Кадетска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 2 : 1 (2 : 0)
Млађи кадети Војводине поражени су од Словена из Руме резултатом 2:1 у 11. колу Kадетске лиге Војводине. Стрелац за Војводину биио је Симић у 71. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Французевић, Лазаров, Томишић, Мијатов, Костић, Сапсић, Шарац, Симић, Михаиловић, Живановић, Тривић. У игру са клупе ушли су: Марјановић, Табак, Малинић, Пешић, Жарковић.
У следећем колу млађи кадети дочекују Младост из Лукићева.
Пионирска лига Војводине-група Север, 11. коло: Војводина – Кабел 5 : 0 (2 : 0).
Пионир Војводине победили су екипу Кабела резултатом 5:0 у 11. колу Пионирске лиге Војводине. Стрелци за Војводину били су: Кухајда у 12. Прелић у 30. Радовић у 52. Бељкаш у 52. и Леринц у 78. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стојановић, Сантрач, Тепавчевић, Симић, Кухајда, Машић, Радовић, Прелић, Павићевић, Видовић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Сигети, Пухало, Мијатов, Владић, Бељкаш, Леринц, Шљукић.
У следећем колу пионири Војводине дочекују ОФК Кикинду.
Вошини клинци нису одиграли своју утакмицу јер је екипа ОФК Врбас иступила из лиге. Тако да ће они добити утакмицу службеним резултатом 3 : 0.
У следећем колу Вошини клинци гостују ФК Кабел.