ФУДБАЛСКИ КЛУБ ФАП ПОДНЕО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ СУДИЈЕ: "Покрадени смо, поновите меча са Вождовцем"
03.11.2025. 22:30 22:32
Коментари (0)
ПРИБОЈ: Фудбалски клуб ФАП поднео је кривичну пријаву и тражи понављање меча 16. кола Прве лиге против Вождовца.
Београдски клуб победио је данас у Прибоју резултатом 2:1, головима из два пенала, а у ФАП-у сматрају да су покрадени и поднета је пријава против главног судије Мирослава Милетића из Горњег Милановца.
Претходно, ФАП је издао саопштење у којем се наводи да ће размотрити могућност иступања из Прве лиге Србије због неправде која им се из кола у коло понавља.