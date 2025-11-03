broken clouds
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ФАП ПОДНЕО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ СУДИЈЕ: "Покрадени смо, поновите меча са Вождовцем"

03.11.2025. 22:30 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
sudija fudbal pix
Фото: Pixabay.com

ПРИБОЈ: Фудбалски клуб ФАП поднео је кривичну пријаву и тражи понављање меча 16. кола Прве лиге против Вождовца.

Београдски клуб победио је данас у Прибоју резултатом 2:1, головима из два пенала, а у ФАП-у сматрају да су покрадени и поднета је пријава против главног судије Мирослава Милетића из Горњег Милановца.

Претходно, ФАП је издао саопштење у којем се наводи да ће размотрити могућност иступања из Прве лиге Србије због неправде која им се из кола у коло понавља.

 

фк вождовац Прва лига Србије
Спорт Фудбал
