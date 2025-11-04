МАРКО ПАВИЋ ПЕРСПЕКТИВАН ФУДБАЛЕР ВОЈВОДИНЕ И КАБЕЛА Цела породица има спортски ген
Најпопуларнији спорт на свету, фудбал, многи који га не играју или не прате сматрају послом из снова.
Одлична зарада, утакмице, светла позорнице, а иза свега тога стоји рад који се обично занемари.
Управо кроз период мукотрпног рада, који је пресудан како би талентован фудбалер постао професионалац, пролази двадесетогодишњи Марко Павић, који игра у првом тиму Кабела, као позајмљен играч Војводине. На почетку разговора дефанзивац црвено-црних објаснио је како изгледа дан спортисте.
- Трудим се да рано устајем иако волим дуго да спавам, пошто сам свестан колико је то важно за здрав живот. Следи доручак и сат времена припреме и активирања тела за тренинг. Након доброг рада, навикао сам тело на послеподневну паузу и спавање барем неколико сати. То ми помаже да се спремим за други тренинг у току дана, који се углавном састоји од кондиције и снаге. Крајем дана се релаксирам са пријатељима и девојком и идем на заслужен одмор - рекао је Павић.
Рамос узор из света спорта
Оно што је било и очекивано, Марко се угледа на спортисте, а поред Новака Ђоковића и Кристијана Роналда, поменуо је свог колегу дефанзивца Серхија Рамоса.
- Професионални спорт је изузетно тежак и из дана у дан се сусрећем са новим искушењима. Ту су свакако разна одрицања од хране до одласка на одмор, пошто све то утиче на перформанс на терену. Угледам се на нашег Новака Ђоковића, свакако један од идола је и Кристијано, а посебно ми је драг Шпанац Серхио Рамос, који игра на истој позицији као и ја. Покушавам да учим на њиховим примерима и постепено, али константно напредујем - јасан је Павић.
Када је реч о одлуци да се бави фудбалом, Павић је рекао да су кључну улогу имала браћа од тетке, као и отац, бивши професионални фудбалер.
- Од малих ногу сам играо и учио о фудбалу уз браћу од тетке, са којима сам јурио за лоптом на улици. Цела породица има спортски ген, а посебно за фудбал. Отац ми је био професионални фудбалер па је то свакако утицало на моју одлуку. Заволео сам овај спорт као дете и са истом жељом га играм данас као и тада - са дечачким осмехом на лицу истакао је Павић.